Anna Pettinelli tuona contro i media USA/ “Gli americani sono talmente ignoranti…”: cos’è successo!

Anna Pettinelli irrisa dalla stampa USA: cos’è successo nell’intervista a Dua Lipa

Negli ultimi giorni Anna Pettinelli è finita al centro dell’attenzione per una sua recente intervista a Dua Lipa, ospite a RDS. La pop star è tornata in grande stile con il suo nuovo singolo Houdini e, per l’occasione, ha rilasciato un’intervista alla nota emittente radiofonica italiana. Proprio la prof di Amici ha avuto l’onore di chiacchierare con lei, parlando della sua nuova hit ma finendo suo malgrado nel mirino dell’ironia oltreoceano. Tutto è nato da una domanda alla cantante: «Sei affascinata da Houdini? Hai letto la storia di questo personaggio biblico?».

L’accezione del termine “biblico” è stata intesa dai più come un riferimento alla Bibbia. Per questo motivo numerosa stampa americana, compreso il canale di informazione Pop Crave, ha preso in giro la speaker sottolineando come abbia scambiato il noto illusionista per un personaggio della Bibbia. Anche la reazione di Dua Lipa, riporta il sito americano, sottolinea la presunta gaffe della Pettinelli. “Houdini era una persona esistita realmente“, la risposta della cantante.

Anna Pettinelli replica alle critiche: “Gli americani sono talmente ignoranti…“

Tuttavia Anna Pettinelli non ci sta e, per zittire la stampa americana, è intervenuta condividendo su Instagram un post chiarificatore. La speaker, in particolare, sottolinea di aver utilizzato il termine “biblico” non nella mera accezione del termine, ma inteso come “leggendario”, in riferimento alla nomea internazionale di Houdini: “Si chiama “Lost in translation” quello di cui si sono occupati i giornali USA a proposito della mia mini intervista a Dua Lipa. Quante volte usiamo il termine “biblico “in italiano quando ci riferiamo a personaggi leggendari? Succede spesso ed è quello che ho usato riferendomi a Houdini non certo perché non sapessi chi fosse“.

A seguire, la speaker di RDS si scaglia duramente contro la stampa americana che l’ha irrisa in questi ultimi giorni per il presunto scivolone: “Gli americani sono talmente ignoranti da pensare che il resto del mondo sia come loro. Ringrazio dell’immotivata oceanica internazionale menzione ma in realtà le cose non sono andate proprio come scrivono loro e dovrebbero saperlo bene visto che ho mandato in anteprima le domande alla popstar e ho ricevuto e letto quintali di comunicati stampa al proposito. Tanto rumore per nulla!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Pettinelli (@anna_pettinelli)

Dua Lipa answers an RDS interviewer who mistakes the magician Houdini as a biblical character: “Well, I Mean, Houdini was a real, real person.” pic.twitter.com/XFzv2p84xP — Pop Crave (@PopCrave) November 11, 2023













