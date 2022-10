Anna Rita Cuparo, chi è la moglie Michele Zarrillo/ L’incontro a Domenica In

Anna Rita Cuparo è la moglie di Michele Zarrillo, il cantautore di tantissime canzoni di successo. La coppia è innamorata e ha 2 figli, anche se da sempre è molto riservata e discreta sul loro amore. Le pochissime notizie pervenute sono quelle fornite proprio dal cantautore romano di tantissime canzoni d’amore come “Cinque giorni”, “Una rosa blu” e tante altre. Dopo più di 20 anni di convivenza, Anna Rita e Michele hanno deciso di sposarsi in gran segreto. Una cerimonia intima e privata che i due hanno voluto condividere con pochissimi amici e parenti. Ma chi è Anna Rita? Si tratta di musicista talentuosa, una violoncellista molto stimata nel suo settore.

INFARTO MICHELE ZARRILLO "HO RISCHIATO DI MORIRE"/ "Ecco come mi ha cambiato"

Come musicista ha partecipato a diversi concerti del marito ed è stata fondamentale anche nella realizzazione di due album di successo di Zarrillo: Liberosentire del 2003 e L’alfabeto degli amanti di tre anni dopo. I due si sono conosciuti proprio grazie alla musica come ha raccontato Zarillo in un programma televisivo.

Michele Zarrillo/ "Ho avuto problemi esistenziali e crisi di panico"

Anna Rita Cuparo e Michele Zarrillo: un colpo di fulmine

Anna Rita Cuparo e Michele Zarrillo si sono conosciuti per la prima volta durante le riprese di Domenica in dove lui era ospite e lei era stata chiamare come violoncellista a sostituire una collega malata. Tra i due è stato un colpo di fulmine, visto che da quel giorno le loro vite sono cambiate. In meglio. Da quel momento hanno cominciato a conoscersi e frequentarsi e poi è nato l’amore. 20 anni di storia e di convivenza e solo dopo la scelta di sposarsi. Dal loro amore sono nati due figli: Luca, nel 2010, e Alice, nel 2012.

Anna Rita e Michele sono molto discreti e riservati sulla loro storia d’amore, basti pensare che lei non ha nemmeno un profilo social. Tra i due non c’è stata mai nessuna crisi, anche se ad un certo punto il cantante ha attirato l’attenzione per l’assenza della fede al dito. ” Perché non porto la fede? Mi dà un po’ fastidio. Ma ci sono tante altre motivazioni che poi spiegherò. Questa cosa del mio matrimonio, non sono uno che fa notizia, perché mi faccio gli affari miei. Quando ho detto questa cosa mi chiedono tutti questa cosa della fede” – le parole di Zarrillo.

Michele Zarrillo "Mia moglie Anna Rita mi ha salvato la vita"/ "Ho avuto un infarto…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA