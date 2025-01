Nata a Sora nel 1987, Anna Tatangelo è diventata famosa dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2002 nella sezione dedicata ai giovani con il brano “Doppiamente fragili”, che ha convinto la giuria e il pubblico, che lo hanno decretato il migliore. Aveva appena 15 anni la cantante ciociara quando ha ottenuto il successo sul palco dell’Ariston: questo l’ha resa la più giovane vincitrice del Festival, anche nella sezione dedicata appunto alle nuove proposte.

Giacomo Buttaroni, nuovo fidanzato di Anna Tatangelo?/ Appassionato di calcio, fa l'allenatore

Da quel momento è cominciata una carriera importante con otto partecipazioni al Festival di Sanremo, che l’ha portata anche ad ottenere un terzo posto nella categoria dedicata alle donne nel 2005 con “Ragazza di periferia”. Ha poi vinto, l’anno successivo, nella categoria “Donne”, classificandosi terza in quella generale con “Essere una donna”. Secondo posto, invece, nel 2008 con “Il mio amico”, brano che ha fatto discutere e non poco: era infatti dedicato ad un suo amico omosessuale e non è stato particolarmente apprezzato dalle associazioni a favore dei diritti gay.

Francesco Cicchella, chi è l'ex vincitore di Tale e quale show/ "Ho una sorpresa per il 2025"

Anna Tatangelo, chi è: oltre alla musica, la televisione

Negli anni successivi, Anna Tatangelo ha ottenuto un importante successo anche in tv. Ha preso infatti parte come giudice alla quarta edizione di X Factor, nel 2010, per poi partecipare come concorrente due anni più tardi a Ballando con le Stelle, classificandosi al terzo posto. Nel 2016 ha condotto I migliori anni in coppia con Carlo Conti. Sempre nel 2016 ha debuttato come attrice protagonista nel cast di Un Natale al Sud.

Per quanto riguarda la vita privata, Anna Tatangelo è stata a lungo compagna di Gigi D’Alessio, dal 2006 al 2020. Il loro amore ha portato alla nascita di un figlio, Andrea: i due si sono conosciuti durante un concerto e inizialmente non si erano neppure simpatici ma con il tempo si sono innamorati. L’amore è nato in Australia, durante un tour che li ha visti entrambi protagonisti.

Chi è Anna Tatangelo: nuovo fidanzato Giacomo Buttaroni e carriera/“Quando si esce da una relazione tossica…”