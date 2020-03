ANNA TATANGELO/ Dopo la rottura con Gigi D’Alessio novità in arrivo?

Sembra ormai del tutto finito l’amore fra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Dopo un ritorno di fiamma che ha fatto sognare e sperare i fan, i due cantanti sembrano essersi detti addio in via definitiva. Le indiscrezioni sono iniziate ormai mesi fa e solo ora abbiamo ricevuto la conferma, come svelato da D’Alessio nelle sue Stories. “Anna ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti”, ha dichiarato, “Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea”. L’ex coppia si augura inoltre che venga rispettata la loro privacy proprio per tutelare il figlio che hanno avuto in questi anni di folle amore. Oggi, sabato 7 marzo 2020, Anna Tatangelo sarà inoltre ospite di Una storia da cantare dove renderà omaggio a Gianni Morandi. Intanto non sembra che i paparazzi abbiano accolto la scelta di Anna e di Gigi nel voler rimanere lontani i riflettori dalla fine della loro relazione. “Oggi non si può fare la spesa”, sottolinea la cantante scocciata nelle sue Stories, mostrando alcuni fotografi appostati nei dintorni del parcheggio solo per rubarle qualche scatto. “Capisco tutto, però mi sembra un po’ eccessiva come cosa”, aggiunge mostrando come i paparazzi l’abbiano seguita persino durante il tragitto in strada.

ANNA TATANGELO OSPITE A “UNA STORIA DA CANTARE”: QUALCOSA BOLLE IN PENTOLA…

Anna Tatangelo ha deciso di rimettere di nuovo se stessa al centro della propria vita. Dopo aver preso questa decisione in seguito alla separazione con Gigi D’Alessio, la cantante è ritornata lungo gli stessi binari anche in questi giorni. Lo possiamo intuire dal suo profilo Instagram, dove troneggia in bella vista un collage di diverse foto che la vedono in primo piano, in una posa più che sexy. La scritta “Coming” ci suggerisce che qualcosa stia bollendo in pentola e di sicuro non si riferisce al ultimo singolo, Tutto ciò che serve, lanciato per il suo album La fortuna sia con me. A distanza di un anno dalla pubblicazione del nuovo lavoro, Anna potrebbe dare una nuova svolta alla propria carriera. Non sarebbe la prima volta, anche se i giornali di gossip hanno sempre preferito dare un posto d’onore alla sua relazione con Gigi ed alle sue forme fisiche più che alle novità musicali che la riguardano. Sappiamo tra l’altro che in questi giorni si sta dividendo fra casa, famiglia e prove in studio di registrazione. In una delle ultime foto pubblicate su Facebook, la cantante si mostra al lavoro, con le cuffie e in un momento di pausa. I fan non potrebbero essere più felici: da tempo aspettano novità artistiche da parte della Tatangelo e forse entro breve ne sapremo qualcosa di più.

