ANNA TATANGELO E GIGI D’ALESSIO SI SONO LASCIATI/ In crisi da tempo: “litigavamo..”

Il settimanale Spy aveva annunciato la crisi tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio che, poche ore fa, hanno annunciato la fine della loro storia. Ad annunciare la nuova crisi tra i due cantanti era stato proprio il settimanale del Gruppo Mondadori che, nel numero in edicola, aveva annunciato la decisione della Tatangelo di lasciare la casa in cui era tornata a vivere con Gigi D’Alessio dopo aver superato la prima crisi. Non si conoscono i motivi che hanno spinto Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio a dirsi addio, ma all’epoca della prima crisi, la cantante spiegò che i litigi erano frequenti. I due artisti, dopo aver confermato i rumors delle ultime settimane, non sono più tornati sull’argomento e, probabilmente, non aggiungeranno altro alle precedenti dichiarazioni (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ANNA TATANGELO E GIGI D’ALESSIO SI SONO LASCIATI: “LE NOSTRE STRADE SI DIVIDONO”

Con un messaggio congiunto pubblicato su Instagram, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio annunciano la fine della storia d’amore, iniziata nel 2005 e coronata dall’arrivo del figlio Andrea, nato nel 2010. “Io e Anna non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. E’ per lui che spero che la nostra privacy, in un momento difficile e delicato, venga rispettata”, si legge nel messaggio condiviso dal cantautore napoletano e che è stato pubblicato anche dalla Tatangelo. I due artisti confermano così i rumors delle ultime settimane chiedendo, però, di rispettare la loro privacy e del loro bambino che li unirà per sempre.

ANNA TATANGELO E GIGI D’ALESSIO SI SONO LASCIATI: “CI ABBIAMO PROVATO, MA NON CI SIAMO RIUSCITI”

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno vissuto una profonda crisi nel 2017. La coppia, però, dopo essersi separata per qualche mese, era tornata insieme, ma nelle ultime settimane, rumors sempre più insistenti parlavano di una nuova crisi. Di comune accordo, così, la Tatangelo e D’Alessio hanno deciso di mettere fine al gossip confermando la fine di un amore importante e che resterà sempre tale. Dopo la prima crisi, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, la Tatangelo aveva dichiarato: “Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola. E poi per il rumore. Il salone era sempre pieno di gente. Cucinavo per 20 o 30 persone, ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra”. Gigi D’Alessio, invece, al settimanale Oggi, aveva dichiarato: “Le ho chiesto perdono, ho capito che la stavo perdendo davvero. Io senza Anna non vivo, lei è tutta la mia vita”. D’Alessio e la Tatangelo erano apparsi insieme in televisione lo scorso dicembre durante il programma di Raiuno “Vent’anni che siamo italiani”.



