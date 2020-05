Anna Tatangelo/ Dopo la rottura con Gigi D’Alessio riscopre il suo lato sexy

Pubblicità

Anna Tatangelo si è lasciata andare ai ricordi in questi giorni di quarantena e il suo profilo Instagram è diventato il trampolino giusto per condividere i suoi pensieri con tutti i fan. Non troppo spesso però, visto che l’ultimo post risale alla settimana scorsa. “E’ veramente primavera quando puoi lasciare asciugare i capelli al sole”, scrive. Nel doppio scatto, la cantante si mostra seduta in terrazza con pantaloncini in jeans più che corti, le gambe in bella vista e un top fasciante con motivi floreali. Clicca qui per guardare la foto di Anna Tatangelo. Forse la sua quarantena non sta trascorrendo in modo diverso da quella di tanti altri italiani. In un altro post di fine aprile, la cantante svela infatti di aver ormai adottato un outfit alquanto monotono. “Tuta-pigiama, pigiama-tuta, tuta-pigiama. Ogni tanto anche un jeans”, ha scritto. Le fan però le hanno subito fatto notare un altro dettaglio: “Beata te che riesci ancora a infilarti i jeans dopo la quarantena”. Nella foto, Anna infatti indossa sì i jeans, ma mette anche in bella mostra il pancino ultrapiatto. “Ho messo quello più comodo“, risponde però all’ammiratrice.

Anna Tatangelo, impossibile non rimanere incantati da lei

Impossibile non rimanere incantati dalla bellezza di Anna Tatangelo, quel fisico mozzafiato che ha fatto perdere la testa a migliaia di italiani. Lo dimostra anche l’interesse, forse un po’ morboso, da parte di alcuni siti per ogni contenuto pubblicato sui social. Ovviamente parliamo delle foto, in cui Anna si mostra seducente, spesso intrigante. Riflettori di questo genere però rischiano di oscurare l’intento della cantante di Sora, che più di una volta ha ribadito di voler rimettere la musica al centro delle sue giornate. In passato è stata la storia con l’ex compagno a tenere banco fra i giornali di gossip e anche adesso sembra proprio che il disco continui a suonare lo stesso brano. Oggi, domenica 3 maggio 2020, Gigi D’Alessio sarà ospite di Da Noi… a Ruota Libera e i fan di entrambi si chiedono già se il cantante rilascerà qualche dichiarazione sulla rottura con la Tatangelo. Le voci di corridoio di certo non mancano e fra le ultime quelle diffuse dal settimanale Nuovo, in cui si parla della possibilità che Gigi non abbia accettato l’idea della sua ex di sposarsi in chiesa. Il cantante infatti ha già alle spalle un matrimonio e per poter ritornare all’altare religioso, avrebbe dovuto chiedere alla Sacra Rota l’annullamento del primo legame.

Foto, ecco quando è veramente primavera

Visualizza questo post su Instagram È veramente primavera quando puoi lasciare asciugare i capelli al sole ☀️🌸 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 25 Apr 2020 alle ore 7:50 PDT





