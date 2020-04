Anna Tatangelo perchè è finita con Gigi D’Alessio?/ “Non la voleva sposare in Chiesa”

Pubblicità

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati lo scorso 3 marzo 2020. A distanza di alcuni mesi dalla fine del loro amore cominciano a trapelare alcune indiscrezioni sui motivi che avrebbero spinto la coppia della canzone italiana a dirsi addio per una seconda volta. Come sappiamo tutti Anan e Gigi lo scorso marzo con un comunicato stampa ufficiale, diramato attraverso i social network, avevano annunciato la fine del loro amore, ma in tanti si chiedevano quale fosse stato il motivo. La Tatangelo circa la separazione dal cantautore partenopeo aveva semplicemente detto: “sono cose che succedono a molte coppie” senza però entrare nel merito del reale motivo, anche se in questi giorni è il settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti a rivelare cosa è successo davvero. “Il cantante non la voleva sposare in Chiesa” si legge sul settimanale Nuovo: sarebbe questo il motivo che avrebbe spinto la cantante di “Ragazza di periferia” a dire addio al compagno Gigi D’Alessio. Non sorprende più di tanto la cosa, visto che in passato la Tatangelo più volte aveva condiviso il suo sogno e desiderio di sposarsi in Chiesa con il suo uomo.

Anna Tatangelo: ecco perché è finita con Gigi D’Alessio

“Essendo cattolica, è naturale che lei desideri il matrimonio” si legge sempre all’interno dell’articolo pubblicato dal settimanale. Una decisione condivisibile quella di Anna Tatangelo che è una donna molto credente e cattolica. La fede è stata sempre molto importante e presente nella vita della cantante di Sora che è molto devota alla Madonna delle Grazie. Il giornalista Luciano Regolo, sempre al settimanale Nuovo, ha raccontato che la Tatangelo più volte si è recata da Natuzza Evolo, una mistica calabrese a cui si è rivolta per la prima volta dopo la perdita di un figlio. In quell’occasione, si legge nell’articolo la mistica Natuzza vide molte pene nell’anima della cantante “che alleviò prevedendo per lei una nuova maternità, come accadde l’anno seguente con la nascita di Andrea”. Non è dato sapere di più sulla fine della storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo che in questi giorni di quarantena sta condividendo foto e video per la gioia dei fans e non solo. Come tante altre celebrities, anche la Tatangelo ha scoperto Tik Tok dove pubblica video esilaranti e divertenti che però mettono in risalto la sua perfetta forma fisica!.



