Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio/ Due nuove persone nella loro vita

Anna Tatangelo ha dimenticato la fine della storia d’amore con l’ex marito Gigi D’Alessio e sembra pronta a iniziare una nuova relazione. Nelle ultime settimane infatti si parla di una nuova relazione con un uomo che conosce di tempo, ma di cui non si conosce l’identità. Alcuni specificano che si tratterebbe di un musicista con il quale condivide il palcoscenico ormai da tempo. C’è da dire però anche che la stessa Tatangelo ha parlato recentemente di una notizia falsa in una storia su Instagram, anche se i dubbi non si sono sciolti del tutto. Vedremo dunque quando avrà voglia di parlare nuovamente della sua vita sentimentale.

Anna Tatangelo, ex moglie Gigi D’Alessio: una nuova donna per il cantante napoletano?

In molti hanno parlato di una nuova storia d’amore anche per Gigi D’Alessio che avrebbe dimenticato la sua storia con l’ex moglie Anna Tatangelo. Si parla per lui di una relazione con una donna lontana dal mondo dello spettacolo e che era semplicemente una sua fan. Dopo una storia d’amore chiacchieratissima, come quella con la collega Anna Tatangelo, pare che oggi ci sia la volontà per entrambi di tenere l’amore lontano dai fari del mondo dello spettacolo. La decisione sembra scontata dopo anche il tira e molla che i giornalisti hanno tenuto in primo piano per mesi, se non per anni, nei momenti di difficoltà della coppia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA