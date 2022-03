Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, nuovi retroscena sulla rottura/ “Nozze? Lei voleva…”

Si parla di separazioni nel corso della nuova puntata di Detto Fatto. Nella rubrica curata da Jonathan Kashanian e Bianca Guaccero, la prima coppia di cui si parla è quella di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, ormai separati da qualche anno dopo ben 15 anni insieme e un figlio, Andrea, che oggi compie 12 anni. Solo qualche tempo fa la Tatangelo rivelava che ad aver inciso in questa separazione era stato anche il mancato matrimonio, versione che viene confermata a Detto Fatto anche dalla giornalista Cristina Penco, ospite della Guaccero.

“C’erano già delle tensioni pregresse. Avrebbe fatto la differenza e, dunque, fatto precipitare tutto un mancato abito bianco dopo 15 anni insieme. Lì c’erano però dei problemi di fondo: Gigi arrivava da un divorzio costoso, non solo economicamente ma anche moralmente.” ha rivelato la giornalista.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, nuove indiscrezioni sulla separazione: le nozze e non solo

Ma non è tutto. La Penco ha spiegato che “Anna avrebbe voluto sposarsi in chiesa e in quel caso Gigi avrebbe dovuto chiedere l’annullamento delle nozze precedenti.” A rendere più problematica la situazione anche un’altra questione: “Probabilmente Gigi D’Alessio non se l’è sentita per rispetto della famiglia precedente, tra l’altro tra la famiglia precedente, Carmela ed i suoi tre figli ed Anna le cose non sono andate di amore e d’accordo”. La giornalista ha infine ricordato le parole di una persona molto vicina alla Tatangelo: “La sorella di Anna, Silvia, in un’intervista ha detto che secondo lei è dipeso molto dal lavoro, entrambi con la valigia in mano e non sono riusciti a viversi la quotidianità serenamente.”

