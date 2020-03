Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, perché si sono lasciati?/ “Lui non ha accettato…”

Dopo un susseguirsi di gossip, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno confermato la loro rottura. È stata la cantante, con un post su Instagram, ad ufficializzare ciò che i giornali ipotizzavano già da tempo. La loro storia è davvero finita questa volta, eppure rimangono un mistero le motivazioni che hanno portato alla fine. A svelarle, tuttavia, è il settimanale DiPiù Tv che entra, infatti, nei dettagli della vicenda. “Come sostiene chi li conosce, forse dietro l’addio c’è un nodo che si è ingarbugliato sempre di più negli ultimi anni. – si legge, per poi specificare – Un nodo non risolto che ha a che fare con un cambiamento di Anna avvenuto nel tempo: da “ragazza acqua e sapone della porta accanto” a “vamp” che fa girare la testa a tutti.”

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: finita per la “svolta” della cantante?

La fonte entra nel dettaglio e spiega come il cambiamento di Anna Tatangelo sia stato determinante nella fine di questa storia d’amore. “Negli ultimi anni, infatti, lei ha avuto una vera e propria svolta sexy che Gigi, si dice, non ha mai accettato fino in fondo. A questo proposito, torna in mente quello che aveva detto proprio lui tempo fa: “Se sono geloso di Anna? Certo che lo sono, bella com’è…”, aveva ammesso il grande cantante” Dunque la svolta della Tatangelo e la gelosia di D’Alessio pare abbiano dunque portato ad una serie di fratture nella coppia che sono poi diventate insormontabili. Tuttavia al momento entrambi tacciono sui motivi della loro rottura e, anzi, preferiscono mantenere su questi dettagli un totale riserbo. Vedremo però se se la sentiranno di smentire o confermare queste ultime indiscrezioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA