Anna Tatangelo e Livio Cori, prima foto di coppia/ Lei ufficializza la storia d’amore

Anna Tatangelo e Livio Cori fanno l’unico passo che mancava alla loro storia d’amore: ufficializzarla. La cantante ha deciso di rompere gli ultimi indugi e annunciare di avere un nuovo compagno al suo fianco. Lo fa con una serie di scatti sensuali che scopriamo essere stati scattati proprio da Livio Cori. “’Ti scatto una foto’ Un pessimo fotografo”, scherza lei nella didascalia che accompagna le immagini,e infine annuncia “Meglio selfie”.

Ecco, infatti, che nell’ultima della sequenza di foto pubblicate dalla Tatangelo appare l’immagine più attesa: quella insieme a Livio Cori. Il loro è un selfie scattato al mare. Entrambi sono in costume, occhiali da sole, stesi su un lettino e, guancia a guancia, guardano nell’obiettivo della fotocamere. Lei, con un gesto d’amore, accarezza il suo mento. Un tocco semplice che, tuttavia, palesa il tipo di rapporto esistente tra i due.

Anna Tatangelo e Livio Cori stanno insieme: arriva il gesto ufficiale

Anna Tatangelo e Livio Cori stanno insieme e ora c’è anche l’ufficialità. Archiviata in modo definitivo la storia con Gigi D’Alessio, – che sta per diventare nuovamente padre ma con la nuova compagna Denise Esposito – Anna si gode quest’estate d’amore al fianco del cantante campano che, per tutta risposta, ha condiviso lo scatto che lo vede al fianco della Tantangelo, con tanto di cuoricino rosso ad incorniciarlo. Inutile dire che il web è letteralmente impazzito per questo attesissimo annuncio. I commenti sono quasi tutti positivi: la coppia ha infatti già conquistato il web che, ora, spera possa arrivare presto un duetto.

