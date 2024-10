Anna Tatangelo sarà una delle ospiti nella trasmissione Verissimo, programma Mediaset condotto da Silvia Toffanin. La cantante andrà a toccare alcuni temi importanti della sua vita, dal rapporto con l’ex storico compagno Gigi D’Alessio fino al figlio Andrea e non potranno mancare riferimenti alla carriera o ad altri importanti flirt. Negli ultimi giorni Anna è stata accostata ad un nuovo flirt, andiamo a vedere chi è.

Anna Lou Castoldi e papà Morgan, in che rapporti sono?/ Lei cita la solo mamma Asia Argento, lui ammette...

Il portale Diva e Donna ha pubblicato alcune foto con Anna e un nuovo flirt, si tratterebbe della sua nuova fiamma, a pochi mesi dalla rottura con il baby modello Mattia Narducci. Anna Tatangelo e il nuovo fidanzato Giacomo Buttaroni, ma andiamo a vedere chi è la nuova fiamma della cantante italiana.

Il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo sarebbe l’ex calciatore Giacomo Buttaroni, calciatore che si è ritirato prematuramente a causa di un infortunio e che ha intrapreso una nuova carriera, sempre nel mondo dello sport. Giacomo è l’attuale allenatore della juniores Nazionale della società Roma City. I due vivono in mondi ben differenti, lui è uno sportivo ma è molto distante rispetto al mondo dello spettacolo.

Chi è Tosca D’Aquino? La carriera da attrice tra cinema e tv/ “Massimo Troisi? A mia mamma disse…”

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni, i primi scatti della coppia

Non si conosce molto della storia tra Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni, i due sono stati ripresi da Diva e Donna fuori casa dell’uomo con lui che gli portava le valigie. Non ci sono conferme ufficiali ma la coppia – a quanto si dice – starebbero insieme già da qualche mese. Ovviamente questo significa la rottura avvenuta di qualche mese fa con Mattia Narducci: c’erano rumors ma non vi era stata nessuna ufficialità.

Giacomo Buttaroni ha lasciato il campo da calcio per problemi fisici ed ha intrapreso la carriera da allenatore. Come riporta Diva e Donna ‘le voci su questa frequentazione si rincorrevano ormai da qualche settimana”, e ora questi scatti sarebbero di conferma verso la nuova coppia. L’uomo è poco attivo sui social, ha solamente 4 mila follower e gestisce il programma Off Season Roma Eur, programma che vede protagonisti allenatori e preparatori di calcio alle prime armi.

Chi è Giampaolo Morelli? La carriera da attore e regista/ Dagli esordi a ‘L’ispettore Coliandro’

Giacomo Buttaroni è nato il 5 Febbraio 1994, è 7 anni più piccolo della nuova compagna ed è molto attento al lavoro di preparatore sportivo. Nonostante la nuova relazione l’uomo continua ad essere piuttosto riservato sui propri social dove mantiene il profilo privato. Non ci sono ancora reali informazioni sulla coppia che desta però grande curiosità e magari sapremo in queste ore ulteriori informazioni sulla vita privata della nota cantante.