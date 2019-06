Anna Tatangelo/ Foto hot in bikini: la cantante a Mykonos senza Gigi D’Alessio?

La bellissima Anna Tatangelo torna a far impazzire il web. Direttamente da Mykonos, dove si trova in vacanza, la compagna di Gigi D’Alessio ha postato una foto su Instagram in costume. La cantante mostra un fisico mozzafiato, con curve che hanno mandato in tilt il pubblico maschile. Top rosa, slip celeste e un paio di occhiali da sole per la Tatangelo, che in poche ore ha raccolto per questo scatto oltre 120 mila like, oltre ai complimenti di tantissimi. E non mancano quelli delle donne, anche famose. Spiccano i complimenti delle cantanti Giorgia e Syria oltre a quelli di tantissime altre fan che la trovano “Una donna bellissima oltre che una mamma presente e meravigliosa”. Insomma, Anna Tatangelo con questo scatto ha conquistato davvero tutti e, sicuramente, anche il suo amato Gigi.

ANNA TATANGELO A MYKONOS SENZA GIGI D’ALESSIO?

La bella Anna Tatangelo sta quindi godendosi il sole e il mare di Mykonos, in Grecia. Ma è da sola o c’è Gigi D’Alessio al suo fianco? Stando a quanto si vede su Instagram, tra stories e foto da lei pubblicate, sembra proprio di si. Gigi D’Alessio non è con Anna in questa sua vacanza a Mykonos. La bella cantante è invece in compagnia di amici, come dimostra quanto da lei postato su Instagram. Qui la vediamo infatti al ristorante con una popolata tavolata e, subito dopo, in balletti scatenati e sensuali. Segue una passeggiata al centro della bellissima città greca. E Gigi dov’è? Pare che il cantante sia rimasto a casa con il loro bambino, Andrea, anche perché impegnato in alcuni eventi musicali.





