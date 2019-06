ANNA TATANGELO/ Prima volta in tv con la firma falsa di Mara Venier (Domenica In)

Anna Tatangelo ha parlato a lungo, nel corso della sua ultima ospitata a Domenica in. Si è soffermata sia sulla sua vita pubblica che su quella privata, ed è inevitabile che quest’ultima abbia catalizzato più interesse dell’altra. Anzi, a dire il vero, alcuni hanno osato screditarla dal punto di vista professionale, arrivando a definire “trash” la sua carriera e le sue canzoni. Anna si è difesa: “Non si può dire che Ragazza di Periferia e Essere una donna sono trash”, ha affermato agguerrita. In seguito ha fatto cenno al suo rapporto con Gigi D’Alessio, con cui, nei primi tempi, non c’è stata una gran complicità: “La nostra storia è nata da un mandarsi a quel paese. Avevamo litigato artisticamente”. Poi è scoccata la scintilla, con tutti i contrasti (esterni, questa volta) che ne sono seguiti: “Mi ha fatto soffrire la carenza di credibilità nel rapporto. La gente non capiva che io avevo 18 anni e che avrei potuto cercare una storia più facile. Mi sono presa la responsabilità, se sono passati 14 anni, vuol dire che alla fine avevamo ragione noi”.

Anna Tatangelo e il rapporto coi genitori

C’è spazio anche per la famiglia d’origine, nella vita di Anna Tatangelo. La cantante scoppia a piangere quando parla di Dante e Palmira, il suo papà e la sua mamma. Quest’ultima, in particolare, sta affrontando un periodo delicato. Però Anna non si sbilancia, e di loro dice solo questo: “Non dobbiamo dare niente per scontato, quando vogliamo dire ai nostri genitori ‘ti voglio bene’ va detto”. La Tatangelo ha saputo tenere banco, durante l’intervista a Domenica in. Solo una volta Mara Venier si è vista costretta a intervenire, dato il chiacchiericcio del pubblico che la infastidiva: “Silenzio per favore, altrimenti c’è un bar qui di fronte dove fanno caffè anche corretti”. Quanto a ciò che interessa, Anna è tornata di recente con Gigi, ma per il momento il matrimonio non è in programma. È la Venier a invitarlo a fare la proposta, e chi sa che Gigi – sentendosi spronato – non lo farà davvero.

La prima volta di Anna Tatangelo a Domenica in

La conduttrice ha svelato un segreto su Anna Tatangelo e la sua primissima ospitata a Domenica in. Ora come allora, la cantante stava con Gigi D’Alessio, con la differenza che ai tempi era minorenne. In trasmissione lo scoprirono solo il giorno prima; non avendo l’autorizzazione per mandarla in video, Mara firmò lei stessa la liberatoria. “Mi sono presa io la responsabilità con grande paura che mi scoprissero. A distanza di tanti anni vi svelo questo segreto”. Oggi, entrambe ricordano quell’episodio con complicità e leggerezza. “Tenevo molto a Gigi e mi è venuto naturale proteggere anche te”, chiosa semplicemente la Venier.



© RIPRODUZIONE RISERVATA