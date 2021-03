Anna Tatangelo furiosa per gossip su Livio Cori/ “Fatevi i cazz* vostri! Diffida se…”

L’ultimo gossip su Anna Tatangelo non sarebbe affatto piaciuto alla cantante che questa volta ha deciso di intervenire con una serie di Instagram Stories durissime nelle quali minaccia diffide. La Tatangelo si è sempre mostrata molto gelosa rispetto alla sua vita privata. Negli ultimi giorni però era stato Santo Pirrotta nel programma Ogni Mattina su TV8 a lanciare una indiscrezione proprio sul conto dell’ex di Gigi D’Alessio, parlando di un presunto amore in corso tra Anna e il collega Livio Cori. “Il bello è che è stato proprio Gigi a presentarglielo!”, aveva aggiunto il giornalista esperto di gossip.

Se fino ad ora Anna Tatangelo era rimasta in silenzio, alla fine la cantante ha deciso di replicare in modo furioso alle indiscrezioni in merito alla presunta relazione con Livio Cori: “Visto che c’è gente che parla a vanvera senza sapere cose, ho deciso stavolta di parlare io”, ha esordito su Instagram usando toni piuttosto duri. “Partendo dal presupposto che Gigi e io non stiamo più insieme da più di un anno e, come lui ha diritto di rifarsi una vita ne ho il diritto anche io, ci tengo solo a dirvi che partirà una diffida a chiunque si permetta (intendo ovviamente i giornali) di dichiarare con tanto di virgolettati che ho rilasciato interviste sulla mia vita privata”, ha aggiunto, spiegando che “Quando e se mi andrà di farlo, lo farò io”.

ANNA TATANGELO FURIOSA DOPO GOSSIP SU LIVIO CORI

Anna Tatangelo, dunque, è apparsa visibilmente infastidita dalle voci sulla sua vita privata che da diverse ore si sono diffuse con una sempre maggiore insistenza. E proprio a proposito del presunto flirt con Livio Cori, in una seconda Instagram Story ha voluto fare delle ulteriori precisazioni: “Inoltre, ci tengo a precisare che conosco Livio da anni. Abbiamo fatto un Sanremo insieme ed è stato ospite ai miei live. Tra l’altro sta lavorando al mio disco quindi queste ca**ate inventate di sana pianta del “Gigi le ha presentato Livio ecc” risparmiatevele”. La Tatangelo è apparsa stanca dalle continue indiscrezioni sulla sua vita privata che si rincorrono ormai da 16 anni. “All’epoca ero troppo piccola e troppo impaurita per dirvi quello che vi sto per dire, ma ora non me ne frega niente: fatevi i ca**i vostri!”, tuona ora la cantante, ribadendo quanto già detto in precedenza. Sarà lei, quando e se lo vorrà, a parlare del suo privato.

Nera come lo sfondo su cui ha scritto pic.twitter.com/YIVuTpELEr — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) March 10, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA