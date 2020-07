Anna Tatangelo, Guapo/ Video, nuovo singolo “da bionda” feat Geolier

Anna Tatangelo si basta da sola. Capelli biondi e grinta da vendere, la bella cantante prende le redini della sua vita lasciando quella dolce ragazza di periferia di qualche anno fa e puntando tutto sulla ragazzaccia di quartiere. Questo è il successo del nuovo singolo di Anna Tatangelo, Guapo, feat Geolier, uscito da mezzanotte e già diventato un cult e possibile tormentone di questa strana estate in piena pandemia e post Covid. La rinascita di tutti passa dalla musica, di coloro che sono rimasti chiusi in casa e che adesso assaporano la libertà e di Lady Tata che è tornata single dopo quella che sembra ormai la rottura definitiva con Gigi d’Alessio. E allora perché non riflettere tutto questo in un singolo destinato a spaccare in cui la bella cantante si lancia in un pezzo in napoletano?

ANNA TATANGELO LANCIA GUAPO, IL NUOVO SINGOLO FEAT GEOLIER

La cantante di Sora mette in atto un’altra rivoluzione affidandosi a uno dei giovani talenti della trap campana, ovvero Geolier, al secolo Emanuele Palumbo, per la sua Geolier descritta come “un cocktail esplosivo in cui le voci della cantante e del rapper si affrontano tra rime e schermaglie”. Il brano è stato scritto anche da Martina May mentre la produzione è stata affidata a Dat Boi Dee e mixato da Mixer T. I fan sono già pronti a sentire e risentire la canzone in giro per le strade di Napoli e non solo ma molti di loro non attendono altro che vedere il video che accompagnerà il singolo. Cosa saprà regalare Anna Tatangelo ai suoi fan?

Ecco un video, assaggio del dietro le quinte del brano:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 27 Giu 2020 alle ore 6:27 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA