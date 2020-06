Gigi d’Alessio/ Stoccata ad Anna Tatangelo? “Chi ha deciso di perdermi..”

Gigi d’Alessio torna in tv per 20 anni che siamo italiani e i fan non aspettano altro anche se in questi giorni c’è stata un po’ di maretta per via del gossip. Il cantautore non ha avuto vita facile in amore e dopo aver lasciato la moglie, la madre dei suoi figli, per “scappare” con Anna Tatangelo, adesso si ritrova solo, almeno ufficialmente. Con la sua bella Anna sono stati anni intensi, di vero amore, fino a quando qualcosa di è rotto e la crisi li ha portati ad allontanarsi. A quanto pare, almeno a detta di molti, il problema era la poca voglia di lui di sposare la bella Anna ma quando i due sono tornati insieme la risoluzione sembrava dietro l’angolo così come i fiori d’arancio, ma cosa è successo poi? I due si sono nuovamente lasciati e, questa volta, sembra per sempre tanto che Gigi d’Alessio è già stato avvistato in giro con un’altra donna, sarà vero? Non lo sappiamo ancora per certo, ma sicuramente il cantautore non si tira indietro quando è il momento di mettere i puntini sulle i e lanciare le sue frecciatine alla sua ex.

GIGI D’ALESSIO E ANNA TATANGELO ALLA ROTTURA DEFINITIVA…

In particolare, proprio nei giorni scorsi, Gigi D’Alessio ha pensato bene di pubblicare alcune parole tratte dalla sua canzone ‘L’ammore’, in duetto con la collega Fiorella Mannoia, una frase che sembra proprio ricordare quello che è successo con la sua Anna Tatangelo: “Io non torno indietro. Chi sceglie di perdermi, mi ha perso per sempre”. Dall’altro lato, invece, a ingolosire il gossip ci ha pensato Carmela Barbuto, l’ex moglie di D’Alessio che, a distanza di anni, adesso svela che a rovinare la loro storia fu il successo che travolse il marito, lo stesso che lo portò al duetto con Anna Tatangelo che arriverò proprio nel momento in cui le cose tra i due non andavano già bene. Cosa è successo invece a Gigi d’Alessio e Anna Tatangelo per arrivare alla rottura?



