Anna Tatangelo “Ho 36 anni e un figlio di 13 anni e mi sento ancora giovane!”/ E rivela su Mattia Narducci…

Il grande ritorno di Anna Tatangelo a Io Canto Family

Michelle Hunziker conduce Io Canto Family, una nuova edizione del celebre talent che vedrà tra i protagonisti piccoli e teneri gruppi famigliari. Tra i capisquadra è confermata la mitica Anna Tatangelo, che non più tardi di qualche mese fa aveva preso parte a Io Canto Generation. “Ritrovare quella ingenuità di ragazzi adolescenti, mi fa un po’ rivivere quello che ho vissuto quando sono uscita io a Sanremo Giovani. Fa tutto parte del bagaglio della crescita”, aveva raccontato in quell’occasione la coach, evidenziando l’importanza della gavetta e di fare esperienza. In questa nuova edizione, come dicevamo, troveremo piccole e grandi famiglie.

Anna Tatangelo potrebbe dunque ritrovare, tra i concorrenti, cantanti molto giovani, coi quali ha già dimostrato di avere un feeling speciale. “Ho 36 anni e un figlio di 13 anni e mi sento ancora giovane! C’è quindi una parte di me che si sente sorella maggiore, ma al tempo stesso vivo appieno la figura della mamma con la sua autorità che è quella di educare e insegnare le regole che Andrea ha come tutti i ragazzi”, le sue parole a Libero.

Per quanto concerne la vita privata e l’aspetto sentimentale, Anna Tatangelo è da tempo impegnata con il modello ventiseienne Mattia Narducci. “È arrivato in un momento inaspettato della mia vita. In un periodo di grande stanchezza. Avevo perso mia mamma da poco e non volevo vedere nessuno. Mi ha saputo aspettare e corteggiare”, ha spiegato la cantante a Verissimo.

“Differenza di età? A volte può essere anche una risorsa. Avere esperienze differenti, punti di vista differenti può essere una risorsa. Per me amore è anche leggerezza e con lui mi diverto, sa sempre strapparmi un sorriso. Mi fa stare bene”.

