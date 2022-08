Anna Tatangelo hot su Instagram, hater attacca “Perché non canti solamente?”/ Lei sbotta: “Bigottismo!”

Anna Tatangelo: replica all’hater bigotta

Anna Tatangelo non le manda a dire a nessuno. Nelle ultime ore la cantante di Sora ha risposto per le rime a un utente su Facebook che criticava il suo ultimo post. Lady Tata ha pubblicato una serie di scatti molto sexy, in cui indossa un micro bikini verde fluo, che mette in risalto le sue curve. “E poi parlano che non si devono sfruttare le donne! Ma perché non poteva continuare a cantare solamente?”, è il messaggio di una follower apparsi tra i commenti.

Anna Tatangelo in bikini contro le polemiche/ "Scendessero dal piedistallo..."

Immediata la risposta della cantante: “Ogni donna ha il diritto di sentirsi bene con sé stessa, dentro e fuori. Nulla toglie all’essere mamma, figlia, zia o compagna. Diciamo che in America se ci fosse stato questo bigottismo nella musica una JLO, una Madonna, una Aguilera non sarebbero mai andate avanti. Comunque detto da una donna fa davvero impressione”. Il commento dell’utente è stato poi cancellato.

Anna Tatangelo e Livio Cori, altro che crisi/ Baci passionali e coccole al mare...

Anna Tatangelo: estate con Livio Cori

In questi giorni Anna Tatangelo si gode il sole e il mare di Ibiza. Di recente la cantante è stata vista nuovamente insieme a Livio Cori. I due artisti hanno deciso di vivere lontano dai riflettori la loro relazione, tanto che in molti pensavano che la loro storia fosse giunta al capolinea. Invece i due sono stati paparazzati dal settimanale Diva e Donna, mentre si scambiano baci infuocati in spiaggia. La Tatangelo e Cori erano usciti allo scoperto nell’agosto 2021, dopo mesi di rumor. Ad aprile 2022 sembrava essere scoppiata la crisi, vista l’assenza di foto sui social, invece eccoli ancora insieme. “Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene… È una luce che ci voleva nella mia vita”, aveva confessato la cantante al settimanale Gente. Adesso c’è chi dice che i due potrebbero pensare alle nozze…

Anna Tatangelo e Livio Cori, baci appassionati al mare/ Crisi superata e matrimonio in vista? L'indiscrezione

Anna Tatangelo icona femminista? Io dico sì. pic.twitter.com/ML0kfyfi56 — sono in ferie (@cmqpiena) August 4, 2022













