Anna Tatangelo in bikini contro le polemiche/ “Scendessero dal piedistallo…”

Anna Tatangelo non si nasconde e non le manda a dire quando qualcosa non le va a genio. E’ successo in queste ultime ore, su Instagram, dove oltre a mostrarsi in splendida forma, con foto roventi e provocanti, ha replicato ad alcuni rumors legati al gossip e alla sua persona. “Alla Anna del passato non direi nulla, le darei una pacca sulle spalle e le direi che ha sempre avuto le pa…e per affrontare tante cose ed essere rimasta sempre in silenzio ad aspettare che il tempo parlasse al posto suo”, ha spiegato la Tatangelo nelle stories.

Nessun riferimento alla storia con Cori, piuttosto qualche utente ha interpretato le sue parole come una provocazione rivolta all’ex Gigi D’Alessio. “Cosa direi a chi parla e giudica senza sapere le cose? Scendessero dal piedistallo, perché l’Unico che può farlo non si trova sulla Terra”, ha continuato decisa l’artista, senza però entrare nel merito del discorso.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, rapporti ridotti al minimo indispensabile

I fan, naturalmente, continuano a domandarsi in che rapporti sia rimasta con Gigi D’Alessio dopo la tormentata rottura. A quanto pare i contatti tra i due sono ridotti al minimo indispensabile per la gestione di Andrea, il figlio che hanno messo al mondo nel 2010. Da evidenziare il fatto che, da quando c’è stato l’addio tra la Tatangelo e D’Alessio, lui ha scelto la via del silenzio, mentre lei si è spesso lasciata andare ad alcune dichiarazioni sibilline.

