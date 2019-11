Anna Tatangelo nuda sotto la doccia/ Fan in delirio ma qualcuno nota: “Troppo magra!”

Anna Tatangelo conferma la sua svolta sexy. Sui social ultimamente la vediamo molto presa da pose sexy e da foto un po’ hot ma quella che ha pubblicato questa notte sicuramente ha messo in crisi anche i fan più devoti e casti. Questa volta la foto arrivata su Instagram è stata scattata sotto la doccia (non si capisce bene da chi) proprio mentre la Tatangelo appare nuda, almeno nella parte superiore del corpo, voltata verso il muro e con l’acqua che le scende sulla schiena. I commenti sono giunti numerosi così come i like e tra chi apprezza questa svolta hot e chi, invece, si chiede cosa faccia Gigi d’Alessio invece di stare al suo fianco, ecco chi spunta addirittura chi, tra tutto quello che c’è da vedere, nota addirittura un “difetto” fisico della bella cantante.

ANNA TATANGELO NUDA SOTTO LA DOCCIA

In particolare, qualche utente, davanti alla foto di Anna Tatangelo nuda sotto la doccia, ha fatto notare che la cantante sia davvero un po’ troppo magra e l’unica cosa che si vede sono solo le ossa. Anna Tatangelo di certo non risponde ai commenti di chi le trova questi difetti e nemmeno a chi la apprezza per il suo fisico e per la foto mozzafiato ma sembra proprio che la sua svolta sexy possa presto portare a novità importanti. Che sia in arrivo un nuovo album che, magari, la porterà a Sanremo? Lei stessa ha pubblicato la foto sui social scrivendo: “Ricaricare”. Che sia solo l’indizio di un nuovo lavoro oppure c’è qualcosa che bolle in pentola e non lo sappiamo ancora, lo scopriremo presto visto che Anna Tatangelo è così attiva sui social e non ha intenzione di fermarsi.

