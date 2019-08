ANNA TATANGELO ‘SORPRESA DAI GENITORI AL CONCERTO’/ ‘Tanta emozione, vi voglio bene’

Anna Tatangelo felice ed emozionata sui social. Questa volta non c’entra nulla il compagno Gigi D’Alessio, visto che la cantante di Sora ha voluto condividere con il suo pubblico un momento intimo condiviso con i suoi genitori. Non è una novità quanto Anna sia legata alle sue origini e alla sua famiglia, ma è sempre bello sentirsi amati ed importanti. La cantante de “le nostre anime di notte” dopo un concerto si è ritrovata mamma e papà; una sorpresa bellissima immortalata da tanto di foto ricordo condivisa su Instagram. “È stata una sorpresa bellissima!!!” – scrive su Instagram la Tatangelo – “trovarvi al mio concerto mi ha fatto emozionare !!!Grazie mamma e papà !È bello leggere nei vostri occhi tanta soddisfazione!Anche io sono orgogliosa di essere vostra figlia. Grazie!!!Vi voglio bene”.

Anna Tatangelo sorpresa dei genitori: “che emozione”

Tantissimi i commenti da parte di amici, colleghi e dei suoi fan che hanno apprezzato la foto e la scelta di Anna Tatangelo di condividere un momento così privato e speciale. Uno dei primi commenti è quello di Elisabetta Gregoraci che scrive: “Che bello” a cui ne seguono tantissimi da parte dei fan che le scrivono: “penso non ci sia cosa più bella di vedere i genitori fieri di quello che siamo diventati! Alla fine è quello il senso di tutto.. far star bene la gente che amiamo!!”. Un utente poi si lascia andare ad una profonda riflessione: “I genitori sono la cosa più preziosa al mondo e auguro a chiunque di poterli avere al proprio fianco quanto più a lungo possibile .Un bacione Anna sei una brava cantante e una splendida mamma”.

Anna Tatangelo: “Gigi D’Alessio è una persona intelligente e mi ha capita”

La famiglia e l’amore sono da sempre i punti fermi della vita di Anna Tatangelo, mamma e cantante a tempo pieno. L’interprete di “Ragazza di Periferia”, dopo una profonda crisi, ha ritrovato la serenità con Gigi D’Alessio con cui sta trascorrendo una piacevole vacanza in Sardegna in compagnia del figlio Andrea. Una storia non facile quella tra Gigi e Anna finita in pasta ai giornali e per cui la cantante ha sofferto tanto. “Io sono uscita da casa di papà per entrare direttamente in quella di Gigi, ho saltato la fase vado a viver da sola o con le mie amiche” – ha raccontato la cantante durante un’intervista che improvvisamente si è ritrovata da sola con un figlio: “per lui mi sono dovuta mostrare forte, sempre di buon umore e mi sono tenuta la tristezza per la sera, sul cuscino”. Oggi dopo la crisi le cose sono tornate alla grande: “Gigi D’Alessio è una persona intelligente e mi ha capita. Abbiamo superato anche questo. Ora bisogna dedicarsi di più, perché dopo 14 anni è facile darsi per scontati e le buone intenzioni ci sono”. La cantante non nasconde il desiderio di matrimonio: ” non è arrivato, neanche dopo il divorzio. E per me era importante. Come un altro figlio. Io l’avrei cercato. Ce lo chiedeva anche Andrea. Ma su una cosa così non si può navigare da soli. I remi sono due, e se si pagaia solo da una parte, la barca gira su se stessa”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 14 Ago 2019 alle ore 3:40 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA