Anna Tatangelo piange a Io Canto Family 2024: “Morte mia mamma Palmira? Dolore forte”/ Emozione in diretta

Anna Tatangelo si commuove a Io Canto Family: “La morte di mia mamma è un dolore forte”

Si parte subito con le esibizioni a Io Canto Family 2024 ma non mancano anche i momenti di commozione. Anna Tatangelo ha ricevuto una toccante sorpresa dal figlio Andrea e dai tre fratelli e non è riuscita a trattenere le lacrime. Nel dettaglio la cantante di Sora si è esibita in duetto con Sara Gugliotta e papà Davide alla fine dell’esibizione però per lei c’era un divertente videomessaggio del figlio Andrea, nato dalla relazione con Gigi D’Alessio. Il piccolo si è complimentato con la madre raccomandandole di stare attenta con l’inglese.

Ma le soprese non sono finite qui ed anche i tre fratelli di Anna Tatangelo sono voluti intervenire per sostenere la sorella ed alla fine hanno anche ricordato la loro mamma Palmira morta quasi un anno fa. A quel punto Anna Tatangelo è scoppiata a piangere: “Io sento tantissimo questo programma perché sono cresciuta in una famiglia che amava la musica e poi è stato un anno difficile e quindi rivedere tutti i miei fratelli perché da un annetto mia mamma non c’è più ed è un dolore molto forte….Grazie a tutti mi avete fatto un regalone poi i miei fratelli sono quelli che non si espongono mai quindi grazie.”

Perdere un mamma è sempre dolore a qualsiasi età la si perde, pederla prematuramente rende il distacco ancora più doloroso e difficile. La mamma di Anna Tatangelo, Palmira Vinci è morta a soli 67 anni dopo una lunga malattia il 29 settembre 2022. Quel dolore la cantante e coach di Io Canto Family 2024 lo ha voluto condividere nel giorno dell’anniversario della morte con un toccante post su Instagram: “Se ho avuto un mito nella mia vita, quel mito per me sei stata tu mamma” E poi ancora ha aggiunto: “Mi manchi, e questo dolore faccio fatica a gestirlo a volte. Cerco di essere forte tutti i giorni perché ho la tua voce nella testa che mi dice “stai tranquilla, si risolve tutto.Vorrei fossi con me, perché ho bisogno di sentirmi ancora una bambina, amata e protetta”











