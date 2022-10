Anna Tatangelo piange sul palco al ricordo della madre/ “Le ho fatto una promessa…”

Anna Tatangelo si commuove sul palco in Puglia: il ricordo della madre é struggente

Il web si unisce unanime al dolore che Anna Tatangelo prova nel segno del lutto che la travolge sul palco in Puglia, in seguito alla morte della madre. Nella serata del 16 ottobre 2022, Anna Tatangelo si è esibita a Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, per la sua partecipazione alla Sagra del Calzone, patrocinato della Regione Puglia. In occasione del live show, la cantante ed ex di Gigi D’Alessio non è riuscita a trattenere la commozione sul palco, nel momento in cui ha dovuto ricordare la madre compianta, Palmira Vinci. La donna si é spenta all’età di 67 anni, in seguito ad una lunga battaglia contro la malattia che l’aveva colpita, gettando così nello sconforto la figlia e cantante di Sora, Anna Tatangelo.

Così come si evince nel video in cui lei viene immortalata, poi condiviso dai fan via social, dell’evento live pugliese, dinanzi ai fan prima di cantare Anna Tatangelo si é confidata con una voce rotta dalla commozione, sulla scelta di tornare a cantare la canzone dedicata alla madre nel 2007: “Ho fatto una promessa ad una persona”. L’ex di Gigi D’Alessio ha poi proseguito, visibilmente commossa: “Le ho detto che questa canzone l’avrei comunque continuata a cantare. E stasera è la prima volta che la canto dopo quello che è successo”. Il brano dedicato alla madre defunta è “La più bella”, una canzone che l’artista di Sora ha inciso nel 2007.

Anna Tatangelo si riattiva sui social, nonostante il lutto

La madre di Anna Tatangelo veniva a mancare lo scorso settembre 2022, e solo pochi giorni fa, la cantante ormai rimasta senza l’amato genitore ha rotto il silenzio social condividendo con i fan la cover di Non avere paura di Tommaso Paradiso. “Ultimamente lo ripeto spesso alla bambina che è in me”, é la descrizione sibillina che Anna Tatangelo ha condiviso via social, a corredo della cover di Non avere paura.

