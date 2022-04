Anna Tatangelo, figlio di Gigi D’Alessio compie gli anni / La somiglianza con LDA…

Amici 21, Anna Tatangelo festeggia il compleanno di Andrea D’Alessio

Anna Tatangelo torna al centro del gossip per un nuovo scatto condiviso sui social, che la ritrae mentre sfoggia una perfetta forma fisica in un outfit blue jeans e insieme a lei figura, Andrea D’Alessio. Si tratta del primogenito che la cantante di Doppiamente fragili ha avuto dalla lovestory che l’ha legata a lungo a Gigi D’Alessio, il quale è recentemente diventato padre del 5° figlio, il neonato Francesco, che lui ha avuto dalla nuova compagna Denise Esposito. A Verissimo, particolarmente provata, Anna Tatangelo ha fatto sapere di aver appreso solo dai giornali la news dell’arrivo del quinto figlio, del suo ormai ex, D’Alessio.

Ma ora, come emerge dallo scatto che la immortala con il figlio Andrea, Anna torna a sorridere, in occasione del compleanno del piccolo, ricorso il 1° aprile 2022. Andrea D’Alessio compie questa settimana 12 anni, a pochi giorni dal compleanno del fratello LDA al secolo Luca D’Alessio, che il padre Gigi D’Alessio ha avuto dalla ex moglie storica, Carmela Barbato. E impressionante, a detta soprattutto degli internauti, è la somiglianza di Andrea al confronto con LDA.

LDA e la somiglianza con Andrea D’Alessio: nuovo concorrente ad Amici all’orizzonte?

“Auguri al mio ometto!!!Grazie perché da quando sei nato illumini la mia vita”, scrive Anna Tatangelo nella descrizione a corredo del nuovo post che celebra il compleanno di Andrea D’Alessio. E a margine dello stato social, oltre agli auguri di persone comuni, non mancano messaggi di vip, come gli auguri Elettra Lamborghini. Impressionante è la somiglianza che intercorre tra Andrea e il fratello Luca D’Alessio in arte LDA. Stesso colore di occhi e capelli castani, i due fratelli a detta di molti utenti si somigliano come due gocce d’acqua e c’è chi è pronto a scommettere che Andrea molto presto vorrà seguire le orme del fratello e intraprendere la carriera musicale, proprio come fatto dai genitori nella vita, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio.

Che Andrea D’Alessio possa rivelarsi l’erede di LDA ad Amici di Maria De Filippi? LDA attualmente concorre al talent per la vittoria finale di Amici 21.













