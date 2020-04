Anna Tatangelo su Tiktok per scordare Gigi D’Alessio/ Ballo sensuale, fan in delirio

Anna Tantagelo super sexy sui social. In queste ore circola il simpatico filmato della cantante realizzato con l’ormai celebre applicazione tik tok. Si tratta di un balletto sensuale capace di scatenare le fantasie dei fan, che sono inevitabilmente rimasti stregati dalle sue curve e dai suoi passi sexy ed energici. “In piena Tik Tok mania… vi ricordo l’appuntamento di stasera con @rosario_fiorello @rai1official @raiplay_official. A tra poco! #tiktokdance”, scrive Anna Tatangelo sul proprio profilo Instagram prima della puntata di Viva RaiPlay. L’ex fidanzata di Gigi D’Alessio assoluta protagonista sui social, fa il pieno di like e consensi con il suo primo video tik tok. “Sei una meraviglia”, le scrive un fan. “Bellissima Anna”, il commento di un altro utente. Ed ecco che il video diventa virale nel giro di pochi minuti. Non è una novità per la Tatangelo, che ha ben abituato i suoi follower, con foto mozzafiato e scollature vertiginose. La cantante per dimenticare il passato sembra stia cercando un po’ di sano svago sui social. Il suo “esercito” di fan a quanto pare apprezza eccome.





© RIPRODUZIONE RISERVATA