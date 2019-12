Anna Tedesco lite social/ “Io falsa? Sei solo un frustrato!” (Uomini e donne)

Anna Tedesco è sicuramente la dama di Uomini e donne più discussa di questi ultimi anni. La biondina ha avuto modo di far infuriare tutti per via della sua amicizia speciale con Giorgio Manetti e adesso ha fatto lo stesso per via della sua conoscenza fallita con Samuel Baiocchi. I due sono usciti insieme per qualche settimana felici e contenti ma poi tutto è cambiato quando lui ha cercato un approccio fisico e lei si è rifiutata. Tranne qualche piccolo bacio, la dama non si è voluta concedere e alla fine, dopo una lunga discussione in studio con tanto di arringa da parte di Gianni Sperti (convinto che Anna non si alla ricerca dell’amore ma di altro), si è deciso di chiudere. Lo strascico di polemiche ha tenuto banco per un po’ ma poi la dama è tornata al suo posto nel parterre ma in molti non mandano giù la sua presenza nel programma tant’è che anche sui social le critiche non mancano.

ANNA TEDESCO SBOTTA SUI SOCIAL: “IO FALSA? SEI SOLO UN FRUSTRATO!”

In particolare, Anna Tedesco ha voluto condividere con i fan un lungo pensiero sull’amore e sui buoni proposti ma più di uno ha notato che la dama di Uomini e donne predica bene ma razzola male e qualcuno glielo ha fatto notare facendola andare su tutte le furie al grido di: “e chissenefrega ce lo mettiamo?”. A chi ha preso le sue parti nei commenti ha poi risposto: “tranquilla è un frustrato”. A quanto pare la dama non gradisce chi non le dice che è bellissima e che prima o poi troverà l’amore e risponde a tono a chi l’accusa e le fa notare il suo comportamento un po’ contraddittorio. Rimane il fatto che Anna Tedesco tornerà a Uomini e donne anche nel 2020 e che, a quel punto, inizierà di nuovo la caccia all’amore vero visto che questo Natale lo ha passato influenzata, in casa ma circondata dall’amore della madre.

