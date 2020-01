Anna Tedesco/ “Me la canta e me la suono ma..” (Uomini e donne)

Anna Tedesco sa bene come stare al centro dell’attenzione e anche in questa nuova edizione di Uomini e donne ci ha dato dentro tra conoscenze, rifiuti e discussioni, soprattutto con Gemma Galgani e Gianni Sperti. La prima non le ha perdonato ancora la sorta di liason/amicizia avuta con Giorgio Manetti mentre il secondo continua a trovarla falsa e sempre pronta a chiudere le sue relazioni quando arriva il momento clou, quello dove si passa dalla teoria alla pratica e l’impegno diventa serio. Davvero Anna Tedesco ha qualcuno all’esterno e sta nel programma solo per farsi notare? Le accuse per lei non mancano ma la dama riesce a farsele scivolare addosso con tutto quello che questo significa ed è lei stesso a racchiudere tutto insieme in un post che si è scritta da sola in occasione del suo compleanno: “Tanti auguri a meeeee! Tanti auguri a meeee!” Come sempre me la canto e me la suono”.

ANNA TEDESCO RIVELA IL SUO VERO IO FUORI DAGLI STUDI DI UOMINI E DONNE

Nello stesso messaggio rivela di essere un tipo che non piange facilmente e che non ama soffermarsi sul dolore per non sprecare tempo importante, Anna Tedesco è tutto questo ma è ancora altro, una donna soddisfatta e serena che ama dedicarsi un lungo messaggio in occasione del suo compleanno e di usare i social per ringraziare i fan di Uomini e donne che la sostengono: “Non ho paura di dirlo, certo, ho altri mille viaggi da intraprendere e scogli da superare, paure da sconfiggere, lezioni da apprendere e sbagli a cui dovrò riparare. Ma tutto sommato ragazzi, sono soddisfatta. Se mi conoscessi domani io vorrei stringermi la mano, mi direi “Brava!” e diventerei mia amica. E questo amore per me stessa è il più importante dei miei traguardi“. Questo basterà per convincere Mattia ad andare oltre?

