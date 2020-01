Anna Tedesco/ Weekend con Mattia? Valentina Autiero… (Uomini e donne)

Per Anna Tedesco sta per arrivare un nuova batosta? Secondo il pubblico di Uomini e Donne la risposta è sì. Oggi pomeriggio, dalle 14.45 in poi, si riapriranno le dinamiche di una nuova puntata del trono over con protagonisti dame e cavalieri e, tra le novità dell’appuntamento con il dating show, scopriremo anche qualcosa di più sulla biondissima donna che presenzia nel parterre femminile ormai da alcuni anni (dopo un periodo di pausa lontana dalle scene). Perché Anna aveva lasciato? Tutte le insinuazioni sul suo conto e quello di Giorgio Manetti, l’avevano costretta a lasciare. Ma l’abbandono momentaneo non è stato dovuto solamente a questo. “Sono stata un anno e mezzo fuori dal programma – ha raccontato al Magazine di “Uomini e donne” – Un anno in cui non ho avuto modo di seguire la trasmissione per diversi problemi sia di salute che familiari. Ho lasciato il programma dopo un periodo difficile e ora ho deciso di rientrare perché’ sentivo che il mio percorso a Uomini e Donne era stato lasciato in sospeso, mentre io sono una donna che non lascia mai nulla a metà”.

Anna Tedesco non rinuncia a Mattia

Oggi pomeriggio durante la nuova puntata di Uomini e donne, Anna Tedesco avrà modo di confrontarsi con Mattia, il suo nuovo corteggiatore. “Sono stati a pranzo insieme a Riccione, lui le ha raccontato di un suo passato difficile e poi l’ha portata a passeggiare sulla spiaggia e infine si sono baciati appassionatamente. – scrive il VicoloDelleNews – Lui le ha proposto di far un week-end insieme per il suo compleanno che sarà tra due settimane. Viene fuori però che il prossimo fine settimana non può vederla perchè ha da fare ma non dice cosa”. Solamente in seguito, si scopre che ha un appuntamento con Valentina A. I due si sono sentiti in settimana ed hanno deciso di vedersi: “Anna non sapeva nulla ma non se la prende, mentre Valentina non sapeva del bacio con Anna e scoprendolo decide di interrompere sul nascere perché non si fida di chi non le racconta cose così importanti”, prosegue il Vicolo. La dama però, non ha battuto ciglio perché è presa e non vuole rinunciare a lui, nonostante la mettano in guardia di una possibile e incombente batosta: sarà così?

