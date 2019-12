Anna Tedesco/ Sotto lo stesso “tetto” di Gemma Galgani a Capodanno! (Uomini e donne)

Lo scoop dell’anno? Vedere Anna Tedesco e Gemma Galgani sotto lo stesso “tetto”. Per gli amanti del trash e di Uomini e donne sarebbe una vera e propria bomba ma, purtroppo, sarà così solo in modo figurato visto che letteralmente le due non condivideranno la stessa casa. E allora cosa avranno in comune le due dame, ex spalle di Giorgio Manetti durante il trono over? A quanto pare Gemma, se non cambierà location, passerà il Capodanno nella sua bella Torino e lo stesso farà Anna Tedesco visto che, come ha ricordato ai fan sui social, ha lasciato Gubbio per raggiungere la sua adorata mamma con la quale sta passando le feste. Proprio in risposta ad uno degli utenti che si è rammaricata di non averla vista nella sua città, Anna Tedesco ha scritto: “tesoro sono a Torino da mia mamma, mi dispiace moltissimo ci sarà occasione vedrai. Buon anno”.

ANNA TEDESCO SOTTO LO STESSO “TETTO” DI GEMMA GALGANI A CAPODANNO?

Chi segue la trasmissione sa bene che le due sono rivali da sempre proprio per via della liason che Gemma Galgani ha avuto con Giorgio Manetti e con l’amicizia speciale che anche Anna Tedesco ha avuto con il gabbiano, e adesso? Gli attriti non sono finiti e in questo 2019 le due sono tornate a discutere proprio in virtù di quello che è successo tra loro. Il 2020 porterà qualcosa di nuovo al loro rapporto? In attesa di scoprirlo, Anna Tedesco poco ha ha pensato bene di augurare il meglio ai suoi fan e alle persone che la conoscono: “A Voi amici non auguro serenità, troppo retorico, sono sempre quelle frasi fatte. No!!! Io Vi auguro che questo nuovo anno vi dia la pazzia necessaria per affrontare le nuove difficoltà che incontrerete nel vostro cammino, la saggezza di saper capire ed affrontare i giorni bui che arriveranno, ma più di tutto Vi auguro di saper gioire di ogni vostra singola vittoria. Perché alla fine siamo noi gli artefici del nostro destino e non un anno nuovo. Vivete quest’anno come se ogni suo giorno fosse per voi l’ultimo della vostra esistenza“. Cosa le regalerà questo 2020 a Uomini e donne?

