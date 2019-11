Anna Tedesco, scontro con Gemma Galgani/ Uomini e Donne: “rovini sempre tutto”

Nuovo pretendente per Anna Tedesco nella puntata del trono over di Uomini e Donne, in onda oggi, mercoledì 6 novembre. La bellissima dama, tornata in trasmissione dopo una lunga assenza, al centro dello studio, incontro Edoardo, un cavaliere giunto in puntata esclusivamente per conoscere e corteggiare lei. Il nuovo pretendente conquista subito le simpatie di Anna Tedesco che accetta di conoscerlo e di frequentarlo. Durante la chiacchierata di conoscenza tra Anna ed Edoardo, però, scoppia l’ennesima discussione tra la Tedesco e Gemma Galgani. Tra le due dame bionde del trono over, i rancori del passato tornano puntualmente alla ribalta. Dopo le discussioni delle scorse puntate, Gemma lancerà una frecciatina ad Anna rovinando, così, il suo momento felice con Edoardo. La risposta della Tedesco, naturalmente, non tarderà ad arrivare.

ANNA TEDESCO E GEMMA GALGANI, NUOVO SCONTRO A UOMINI E DONNE

Nuovo scontro tra Anna Tedesco e Gemma Galgani che, non riescono a trovare un punto d’incontro. Nonostante la gioia per l’arrivo del nuovo pretendente Juan Luis, la dama di Torino lancia una frecciatina ad Anna. “Non è per rovinare questo momento, è solo per chiarire le cose perchè dai delle imposizioni”, puntualizza Gemma. “Tu rovini sempre tutto”, replica stizzita Anna, visibilmente infastidita dall’intromissione della Galgani. Cosa scatenerà l’ennesima discussione tra le due dame? Tornerà alla ribalta l’amicizia di Anna con Giorgio Manetti che Gemma ha sempre considerato come la causa della fine della sua relazione con il gabbiano? Urla, litigi accuse e controaccuse saranno gli ingredienti del nuovo capitolo della diatriba tra Anna e Gemma che, fortunatamente, in questa stagione, sembrano avere interesse per uomini diversi.

