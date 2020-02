ANNA WOLF, FIDANZATA ANDREA DENVER/ “Matrimonio? Lei ne parla, ma io ho paura”

Si chiama Anna Wolf, ha 23 anni e da un anno e mezzo è la fidanzata di Andrea Denver. A legarli è un rapporto con qualche piccola crisi abilmente superata grazie alla volontà di entrambi, ma che oggi potrebbe essere messo a dura prova dalla recente sintonia nata fra il modello e Adriana Volpe; per non parlare delle avance che negli ultimi giorni Denver ha ricevuto dalla new entry Asia Valente. Riuscirà la coppia a superare indenne questa piccola difficoltà? “In passato abbiamo avuto qualche crisi che è stata superata”, ha spiegato Denver ripercorrendo alcune problematiche del loro rapporto. “C’è sempre stato il problema dell’Italia – ha aggiunto il modello – che è un problema, perché lei adora l’Italia, però non vuole lasciare la famiglia, un domani; perché (il matrimonio, ndr) non è una cosa imminente”. Secondo Andrea Denver, infatti, le nozze possono attendere, ma è importante dare vita a un progetto e immaginare quello che, da qui a qualche anno, potrebbe essere il loro futuro.

ANDREA DENVER: “ANNA WOLF? C’È STATO UN PROBLEMA INIZIALE”

Andrea Denver, che oggi ha 28 anni, ha già cominciato “a pensare al dopo, a un progetto” di vita comune con Anna Wolf. Diverse volte ha coinvolto anche la sua fidanzata, che per tanto tempo, a causa soprattutto della sua giovane età, ha cercato di schivare questo genere di argomenti. “Lei è giovane – ha spiegato il modello – ma la sorella ha venticinque anni e si sposa ad aprile, lei ne ha ventitré, cinque anni in meno, però sai…”. Pensando al futuro, Denver sente di poter compiere il grande passo proprio con lei; “il problema – ha spiegato però il gieffino – è che la vedo ogni tanto un po’ immatura. C’è stato un problema iniziale – ha precisato Denver – ci siamo mollati un paio di vote, perché lei diceva ‘non sono pronta’”. L’indecisione nella vita di Anna Wolf, secondo Andrea Denver, avrebbe origine dalla nascita improvvisa del loro amore: “perché io sono arrivato inaspettatamente – ha precisato il modello – era single, si trovava bene”.

ANDREA DENVER: “LA MIA FIDANZATA ANNA WOLF? HO PAURA QUANDO MI FA QUESTI DISCORSI…”

Secondo quanto raccontato da Andrea Denver, nel suo rapporto con la fidanzata Anna Wolf, di recente ci sarebbe stato un repentino cambio di rotta, e se in passato era lei a tenersi a distanza da un possibile matrimonio, oggi le cose sono cambiate. “È lei che adesso, ogni tanto, tocca l’argomento – ha spiegato il modello nella casa del Grande Fratello Vip 2020 – Io ho paura quando mi fa questi discorsi, perché sai… Le americane, sono americane in generale, perché ho avuto diverse esperienze, un giorno si svegliano con un’idea e un altro giorno con un’altra”. Di fronte a queste dichiarazioni, e ai legami più o meno stretti che Andrea Denver ha instaurato con alcune inquiline nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Anna Wolf ha sempre scelto il riserbo. Romperà il silenzio, questa sera, nel corso della nuova puntata?



© RIPRODUZIONE RISERVATA