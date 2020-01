Anna Wolf, fidanzata Andrea Denver/ “Mi fido di lui ma ho bisogno di affrontarlo”

Anna Wolf sembrava non aver preso sul serio quanto accaduto al Grande Fratello Vip 4 fra il fidanzato Andrea Denver e Elisa De Panicis. Più volte, su segnalazione dei telespettatori italiani, la modella ha manifestato una forte sicurezza del suo rapporto con il gieffino. Intervistata dal settimanale Chi, la Wolf però sembra aver fatto marcia indietro: “Mi fido ancora di Andrea, anche se questa storia non finisce qui. Ho bisogno di fargli delle domande. Non sono il tipo di persona che si arrabbia o che diventa sgradevole, però ho bisogno di affrontarlo”. La modella quindi crede nelle parole del fidanzato, ma si riserva il diritto del dubbio. “Amo Andrea e quindi potenzialmente potrei vedere un futuro insieme”, ha detto poi, a discapito della distanza che li separa nella vita. I due modelli infatti vivono in giro per il mondo per via del lavoro e spesso non riescono a vedersi. “Dopo gli ultimi avvenimenti… ma mi fido di lui. Almeno credo”, ha aggiunto poi ritornando sulla questione De Panicis.

ANNA WOLF: CI SARÀ UN CONFRONTO CON ANDREA DENVER?

Solo amicizia: bolla così Anna Wolf il rapporto che c’è fra Andrea Denver e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, Elisa De Panicis. La modella non ha alcun dubbio sul fatto che fra i due esista solo un rapporto leggero. Sa che non si vedono spesso, ma che hanno sempre mantenuto i contatti. Così anche la rivelazione della collega, ovvero che Denver l’avrebbe chiamata in albergo con chissà quali intenzioni, non la scuote più di tanto. “Ho conosciuto Anna”, ha detto invece la De Panicis al settimanale Chi, “peccato che quella sera poi lui sia venuto via con me salutandola con un pizzicotto sulla guancia. Lui cerca la modellina che non gli crei problemi e acconsenta a tutto, poi chiede alle altre, a me, di raggiungerlo in hotel”. Il mistero quindi si infittisce. Secondo Denver, come confessato a Ivan Gonzalez alcuni giorni fa, in quel periodo fra lui e la fidanzata non c’era alcuna crisi. Il suo invito in camera diretto ad Elisa sarebbe stato solo in amicizia, come affermato più volte. Eppure la modella è pronta a dire il contrario: avrà delle prove da mostrare al pubblico?

