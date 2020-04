Anna Wolf fidanzata Andrea Denver/ Video, lui: “spero di rivederla al più presto”

Per diverse settimane, Anna Wolf, fidanzata di Andrea Denver, ha preferito non utilizzare i suoi profili social per sostenere attivamente il suo amato. I post in suo favore si contano sulle dita di una mano e, a differenza delle altre compagne dei concorrenti vip, ha sempre preferito rimanere in disparte. Alla viglia della finale però, la modella ha deciso di rompere il silenzio e, di fronte alla pericolosissima nomination che vede il suo fidanzato contrapposto a due dei personaggi più forti del reality, Patrick Pugliese e Antonella Elia, ha fatto sentire chiaro e forte il suo appello: “All my italian followers please vote for Andrea (A tutti i miei follower italiani per piacere votate Andrea…)”. Anna Wolf spera quindi che i suo i numerosissimi follower possano sostenere Andrea Denver, il quale, qualora dovesse superare questa nomination volerebbe dritto tra i finalisti.

ANNA WOLF: SUI SOCIAL IL MESSAGGIO AD ANDREA DENVER

Intanto, attraverso i suoi profili social, Anna Wolf non perde occasione di riservare un dolce pensiero proprio al suo fidanzato, Andrea Denver. “Can’t believe Wednesday is the finale…Congrats amore mio…”, dice la modella in inglese (“Non posso credere che Mercoledì sia già la finale…Congratulazioni amore mio…”). Parole piene di affetto a supporto del suo sostegno fermo e incondizionato, che di fatto testimoniano un amore profondo, che non sembra aver accusato la lunga lontananza. Tuttavia, anche in seguito alla conclusione del reality, i due fidanzatini potrebbero dover attendere ancora molte settimane prima di potersi riabbracciare. Anna Wolf, infatti, attualmente si trova negli Stati Uniti, precisamente nella Carolina del Nord, oggi irraggiungibile a causa del blocco aereo legato all’emergenza sanitaria.

ANDREA DENVER: “ANNA WOLF? SPERO DI…”

Anche se Andrea Denver, come tutti gli altri protagonisti del Grande Fratello vip 2020, è stato messo al corrente della situazione italiana e nel mondo, non rinuncia alla speranza di rivedere, al più presto, la sua fidanzata. Nelle scorse ore, infatti, il gieffino ha scelto mandare ad Anna Wolf un tenero messaggio lanciando in aria un palloncino rosso, con la speranza di poterla riabbracciare al più presto. “Lancio questo palloncino con la speranza che si torni presto a sorridere – ha detto Denver – quindi lo dedico a tutti, a tutto il mondo, che sta soffrendo in questo momento. E poi – ha aggiunto il concorrente del Grande Fratello Vip 4 – in particolare lo voglio mandare alla mia ragazza, spero di rivederla al più presto, speriamo tutti di risollevarci e tornare a sorridere e non vedo l’ora – ha concluso il concorrente – di rivedere i miei genitori tra qualche ora”.

IL VIDEO DI ANDREA DENVER

“PER I MIEI GENITORI, PER LA MIA RAGAZZA E PER TUTTI VOI.”♥️

PIANGO 😢😢😢😢😢😢😢😢😢 #gfvip #denver pic.twitter.com/UcSQjytZGa — Alessia (@5Alessia) April 7, 2020





