Anna Wolf, fidanzata di Andrea Denver/ “Il mio video censurato dal Grande Fratello!”

Anna Wolf, fidanzata del concorrente del Grande Fratello Vip 2020, Andrea Denver ha pubblicato un filmato sulla sua pagina Instagram, un videomessaggio destinato appunto all’inquilino della casa più spiata d’Italia. Peccato però che questo messaggio non sia mai stato fatto pervenire al diretto interessato, nonostante fosse stato espressamente chiesto dagli autori dello stesso reality show di casa Canale 5. Così spiega la bella Anna su Instagram: “Il Grande Fratello mi ha chiesto di inviare ad Andrea un video qualche settimana fa, ma non gliel’hanno mai mostrato”. Queste invece le parole nel video realizzato dalla giovane per il suo compagno di vita: “Ciao Andrea, spero tu stia bene e tu stia resistendo lì. Qualche aggiornamento su di me: sono tornata dalla Germania e attualmente sono a casa con la mia famiglia in North Caroline, cosa veramente bella. Ho sentito che sei un po’ preoccupato e anche a volte un po’ giù di morale, ma voglio che tu sappia che assolutamente non c’è nulla di cui tu debba preoccuparti”.

ANNA WOLF AD ANDREA DENVER: “SONO CONTE E MI MANCHI”

“Io sono sempre con te – ha aggiunto la Wolf, rassicurando il suo Andrea – ti amo moltissimo e mi manchi da impazzire. So per certo che la tua famiglia e i tuoi amici ti supportano e sono molto fieri per quanto tu stai facendo! Per favore, cerca di rimanere positivo. Spero di vederti presto. Ti amo!”. Chissà che questa sera gli autori del Gf Vip non possano decidere di mostrare il video in questione, alla luce anche del fatto che il video della Wolf è stato visualizzato più di 52mila volte, con migliaia di commenti, molti dei quali di follower un po’ indignati. “Denver non ha notizie da due mesi – scrive ad esempio un utente – da questa meraviglia di fidanzata con questo video pronto da settimane, sta malissimo vuole sue notizie non c’è la fa più”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA