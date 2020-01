Annachiara Zoppas, fidanzata Vittorio Brumotti/ “Mai tentato di cambiare la sua vita”

ANNACHIARA ZOPPAS, FIDANZATA VITTORIO BRUMOTTI: SEMPRE AL SUO FIANCO

Al fianco di Vittorio Brumotti, da circa un paio d’anni c’è una splendida donna, Annachiara Zoppas, la quale è riuscita a comprendere ed accettare il biker e inviato di Striscia nonostante i pericoli del suo mestiere. Era stato proprio Brumotti, in una intervista a Nuovo Tv di qualche mese fa, a ringraziare pubblicamente Annachiara per la sua presenza costante e per non aver tentato – a differenza delle altre ex compagne – a cambiarlo. “La mia compagna, a differenza di alcune mie ex, è molto comprensiva e non mi farebbe mai cambiare vita”, aveva dichiarato Brumotti. Una frecciatina che secondo i malpensanti sarebbe stata indirizzata proprio alla ex Giorgia Palmas. Pur essendo molto seguita su Instagram, con un pubblico di oltre 100 mila follower che le ha permesso di diventare una influencer, la giovane ereditiera (il padre è Enrico Zoppas, presidente del gruppo San Benedetto) è sempre rimasta molto in disparte dal gossip. E proprio la grande riservatezza ha colpito l’inviato del Tg satirico di Canale 5: “non ci siamo mai esposti al mondo del gossip e vogliamo restarne lontani. Lei non è una persona che ama stare al centro dell’attenzione: questo ci permette di condurre una vita normale e tranquilla”, aveva dichiarato Brumotti. Al momento i due convivono nonostante le notizie di un matrimonio segreto diffuse – e smentite – nei mesi scorsi. La loro ultima foto di coppia sul profilo social della bella Annachiara risalgono a poco meno di un mese fa: “Quando i sogni diventano realtà”, scriveva lei.

