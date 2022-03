Annaclara Hellwig a La Pupa e il Secchione “Sono una secchiona sfigata”/ “Con gli uomini non ci so fare…”

Annaclara Hellwig fa autocritica: “Con gli uomini…”

Annaclara Hellwig è in coppia con Francesco Chiofalo nel programma “La Pupa e il Secchione show”. Nella clip di presentazione, Annaclara ha rivelato di essere una secchiona sfigata. Non ha paura però di rimanere zitella: “Ho più libri che relazioni interpersonali e questo rende l’idea. Sono laureata con 110 e lode in scienze economiche e sono una docente di geografia e matematica. Sono una secchiona ma soprattutto una secchiona sfigata. Con gli uomini il mio savoir faire è pessimo. Mi vedo bruttina, distolgo lo sguardo se mi guardano, ma tanto non lo fanno. Non vorrei mai essere una Pupa, preferisco essere brutta ma intelligente. Io zitella? Non ho paura, se capiterà prenderò alcuni gatti e va bene così”. Annaclara è stata scelta da Francesco Chiofalo, fidanzato di Drusilla Gucci, dopo un test di geografia andato molto male. Il verace Francesco Chiofalo sta affrontando una tragicomica convivenza con la secchiona Annaclara Hellwig.

La secchiona Annaclara Hellwig è una docente di geografia, amante dei libri e della cultura ma non ha una grande esperienza con gli uomini, che la rendono timida e titubante. La giovane insegnante, laureata in Economia e finanza all’Università di Palermo, è specializzata in Scienze Economiche è protagonista del programma La Pupa e il Secchione condotto per la prima volta da Barbara D’Urso. Storie di vita e tanto divertimento all’interno del reality, totalmente rinnovato per questa nuova edizione dove sono presenti 11 coppie in totale con differenti caratteristiche e dei caratteri particolari.

Annaclara Hellwig e la convivenza tragicomica con Francesco Chiofalo

Annaclara Hellwig fa coppia con l’influencer e personal trainer Francesco Chiofalo, conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato a Temptation Island nel 2017. La secchiona di turno è stata preferita da Francesco a un’altra nerd appassionata di manga e cultura giapponese, Ilaria Bruni. In questo modo Chiofalo ha scelto la sua compagna d’avventura per le prossime otto settimane, che si riveleranno molto dure per la coppia. A consigliare questa scelta è stata la stessa Barbara D’Urso, facendo leva sulle lacune del bel Francesco in materia di geografia. In questo modo è iniziata l’avventura di Annaclara nel reality della Pupa e il Secchione, al fianco del simpatico Francesco, ma già nella prossima puntata una coppia verrà eliminata! Ogni settimana infatti tutte le coppie dovranno affrontare il giudizio di una giuria presente in studio che dovrà valutare le coppie e il loro andamento.

Durante la prima puntata non è stato eliminato nessun concorrente dunque Annaclara sarà presente anche la prossima settimana all’interno del reality. Nella clip di presentazione mandata in onda durante la diretta abbiano avuto un’anticipazione sulle informazioni a lei relative, dove si racconta e si confida con la telecamera. Oltre a parlare della sua carriera, racconta di non dare molto spazio alle relazioni interpersonali e di non avere un rapporto ottimale con gli uomini. Annaclara si ritiene una vera e propria sfigata che pensa solo a studiare, avendo in mente più i libri che le relazioni con gli altri. Nella prossima puntata vedremo se sarà riuscita a instaurare un buon rapporto con Francesco, insegnandogli qualche nozione e se il pubblico a casa apprezza la giovane professoressa siciliana.











