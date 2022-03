Drusilla Gucci vs Antonella Fiordelisi/ “Francesco Chiofalo fedele con me, lei…”

Antonella Fiordelisi e Drusilla Gucci, è scontro

Antonella Fiordelisi ha lanciato una pesante stoccata a Drusilla Gucci. Tra le due non corre buon sangue. Entrambe hanno in comune Francesco Chiofalo, attuale protagonista della Pupa e il Secchione. Antonella è l’ex fidanzata di Chiofalo mentre Drusilla è la sua attuale compagna. Antonella Fiordelisi aveva criticato la partecipazione di Chiofalo al programma. La Fiordelisi ha rimarcato quanto Chiofalo tenga troppo al suo aspetto fisico. Secondo Antonella, il suo narcisismo sarebbe sintomo di insicurezza. Queste parole non sono andate già a Drusilla Gucci che si è tolta qualche sassolino dalle scarpe: “Non ho niente contro di lei perché non la conosco. Ma è evidente che la ragazza ha dei problemi con il passato che dovrebbe risolvere. Passato è quella cosa che sta alle spalle, forse se riuscisse a fare questo processo farebbe un piacere a tutti”.

Drusilla Gucci ha poi commentato il tradimento di Chiofalo ai danni di Antonella Fiordelisi: “Con me non è mai successo. Evidentemente non se lo sapevano tenere…”. Non è tardata ad arrivare la replica di Antonella Fiordelisi che si è divertita a prendere in giro il modo in cui parla Drusilla Gucci: “Ho visto i video che mi avete segnalato… potrebbe mettere più enfasi in quello che dice”. La Fiordelisi ha accompagnato il commento con tre Z. Secondo Antonella, Drusilla sarebbe una persona monotona e noiosa. Drusilla Gucci però ha preferito per il momento non ribattere a questa provocazione. Anche Francesco Chiofalo ha mantenuto il silenzio.

Antonella Fiordelisi aveva lanciato una frecciatina al suo ex compagno Francesco Chiofalo dopo aver saputo della morte della sua amata maialina Polpetta. Il web si era indignato per l’insensibilità dimostrata dalla Fiordelisi che anche in quell’occasione non aveva mancato di attaccare Chiofalo. Dopo la rottura la modella e influencer ha preferito lasciare la maialina al personal trainer romano. La notizia del decesso dell’animale non ha però lasciato indifferente la Fiordelisi, che ne ha approfittato per lanciare una frecciatina al suo ex compagno. Secondo la Fiordelisi, la maialina era venuta a mancare da tempo e Chiofalo avrebbe mentito. La modella aveva infatti scritto sui social: “Io vedo solo pazzi in giro. Ma secondo voi io non sono sensibile? Chi mi conosce sa che sono più sensibile con gli animali che con le persone. Se non parlo è perché credo che la maialina sia morta da tempo e non oggi. Chiudo il discorso. Ho passato bellissimi momenti con lei e la porterò sempre nel cuore”. Francesco Chiofalo non aveva però voluto commentare.

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono conosciuti a Temptation Island nel 2017. La passione tra Francesco e Antonella è sbocciata solo due anni dopo, nel 2019, quando Lenticchio ha dovuto fare i conti con un tumore al cervello. La vicinanza della Fiordelisi è stata determinante per Chiofalo. La relazione tra i due è durata un paio d’anni. Francesco era pronto a mettere su famiglia ma la Fiordelisi ha voluto spezzare questo legame anche a causa dei genitori che non avevano mai apprezzato il loro legame.











