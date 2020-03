Annalisa Manduca/ “La mia battaglia con gli attacchi di panico” (Vieni da me)

Annalisa Manduca a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vieni da me. La giornalista Rai si è raccontata nel salotto di Caterina Balivo, a partire dal rapporto con il padre: «Voleva che diventassi un notaio, era convinto che fossi una donna di rigore e di autorevolezza. Ma io volevo divertire e alleggerire. Per lui ero ribelle, ero diversa: all’epoca la ribellione non era ben vista. Queste mie differenze lo smarrivano, ma poi ci siamo riavvicinati». Poi, giovanissima, venne scelta da Biagio Agnes per il programma Check-up, che ha condotto per dieci anni: «Avevo 23 anni quando fui scelta tra tante, ho dovuto rispondere a quella serietà ed a quel rigore…». Poi a Uno Mattina conosce Stefano Ziantoni, che diventerà suo marito: «Ci conoscemmo, ci guardammo e ci piacemmo: piano piano abbiamo iniziato a conoscerci ed in sette mesi ci siamo sposati…»

ANNALISA MANDUCA A VIENI DA ME

Annalisa Manduca ha poi parlato dei suoi problemi di salute: «Quando mio papà è morto, ci siamo chiesti tutti perché. Io non mi sono rassegnata subito, ero molto giovane ed ho sofferto molto quel dolore. Ho cominciato a soffrire di panico, ho imparato a proteggermi, non è stato facile ma ci sono riuscita». Ma poi è rinata: «Non se ne parlava proprio: io facevo questo lavoro ed è stata un’esperienza bellissima. Ho incontrato me stessa. La televisione non mi è mancata, ho incontrato degli amici straordinari che mi hanno aiutato a capire quale fosse il mio potenziale. Non ho perso tempo, ma anzi ne ho acquistato. Ho trovato la forza di tornare a lavorare e di essere scelta a National Geographic. Poi sono rimasta incinta di Benedetta e la mia vita è cambiata: sono diventata felice, radiosa…».

