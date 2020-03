Caterina Balivo piange a Vieni da me/ L’emergenza coronavirus e le parole del Papa

Momenti di commozione nel corso della diretta di oggi di Vieni da me, la conduttrice Caterina Balivo ha pianto dopo aver ascoltato le parole di Papa Francesco nell’Udienza Generale. Sono i giorni dell’emergenza coronavirus e c’è grande apprensione per la situazione in Italia: gli studi di Vieni da me sono senza pubblico, come altre trasmissioni, ed il clima è a dir poco surreale. Lorenzo Farina ha letto in diretta le parole del pontefice nel corso dell’Udienza Generale: «Siamo chiamati a riscoprire cosa conta veramente, di cosa abbiamo veramente bisogno, cosa fa vivere bene e, nello stesso tempo, cosa sia secondario, e di cosa si possa tranquillamente fare a meno. Incoraggio tutti ad affrontare ogni situazione, anche la più difficile, con fortezza, responsabilità e speranza. Possiate vivere questo tempo quaresimale con lo sguardo fisso su Gesù che ha sofferto ed è risorto, ricevendo dal suo Spirito consolazione e mitezza». Una grande emozione in studio, con la Balivo che si è messa a piangere per la forte emozione. «Facciamo tv, intrattenimento ma siamo persone e non è sempre facile», ha spiegato tra le lacrime e l’applauso delle poche persone presenti in studio: un segnale della difficoltà nel fare intrattenimento in questi giorni di allarme…

