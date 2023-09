Annalisa Minetti piange in diretta ricordando Toto Cutugno/ “Mi sento in colpa…”, il grande rimpianto

Il ricordo di Toto Cutugno nelle parole di Annalisa Minetti

La puntata di Bella Ma’ del 12 settembre deduca un ricordo speciale a Toto Cutugno, uno degli artisti italiani più amati nel mondo. Nel corso della propria carriera, Cutugno ha anche duettato con Annalisa Minetti che, ospite di Pierluigi Diaco insieme a Rita Forte, nel ricordarlo, non trattiene le lacrime e il dolore per non essere riuscita a dargli l’ultimo saluto. “Ho voluto Rita Forte e Annalisa Minetti perché sono legate a Toto Cutugno non solo come artista, ma soprattutto come uomo che Annalisa ha conosciuto molto bene”, dice Diaco. “Io oggi sono un po’ tesa”, le uniche parole che la Minetti riesce a dire prima di scoppiare a piangere confortata dagli applausi del pubblico.

“Io oggi sono un po’ tesa scusatemi perché io, quando c’è stato il funerale non sono potuta andare perché mio padre era in terapia intensiva quindi non ho fotto quello che dovevo e mi sento tremendamente in colpa”, aggiunge dopo.

Le parole di Annalisa Minetti su Toto Cutugnoù

Annalisa Minetti era legata a Toto Cutugno non solo da una stima professionale, ma soprattutto da un affetto vero e sincero. “Lui per me era una sorta di papà putativo. Una persona sempre persona e calcola che non sono riuscita a cancellare il numero perché ogni tanto gli mando un messaggio”, svela ancora la Minetti.

“Lui non aveva filtri, diceva esattamente quello che pensava e passava i pomeriggi e le notti in studio con tutti i suoi musicisti… Io devo tutto a Toto sai? Io grazie a lui ho viaggiato e conosciuto il mondo. Lui mi chiamava la sua stellina”, conclude la Minetti.

