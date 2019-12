Annalisa/ “Quest’anno non gareggerò a Sanremo” (Capodanno in musica)

Il prossimo Festival di Sanremo lo guarderà dal divano di casa, ma in futuro sogna di tornare a calcare il palco del teatro Ariston, sul quale ha già raccolto tante soddisfazioni. Quattro partecipazioni, quattro piazzamenti di prestigio: nono posto con “Scintille” nel 2013, quarta posizione con “Una finestra tra le stelle” nel 2015, undicesima piazza con “Il diluvio universale” nel 2016 e la meravigliosa “medaglia di bronzo” ottenuta con “Il mondo prima di te” nel 2018. Annalisa Scarrone, meglio nota semplicemente come Annalisa, sarà per una volta spettatrice della kermesse canora più celebre d’Italia. “Non andrò al Festival, voglio lavorare sul nuovo album – ha annunciato ai microfoni di ‘Rockol’ –. Il 4 maggio lo presenterò con un concerto, una grande festa al Fabrique di Milano. Il disco vuole fotografare tutti i miei stati d’animo in modo cristallino. Dentro ci saranno luci e ombre, sarà un album sulle verità. Mi ricaricherò anche tornando a casa: vivo a Savona, ma amo andare a trovare i miei parenti a Carcare, il paesino di 5mila persone in cui sono cresciuta e dove ritrovo ancora i miei compagni d’asilo”.

ANNALISA E IL SUO “VENTO SULLA LUNA”

Annalisa, che questa sera sarà fra i protagonisti di “Capodanno in musica” su Canale 5, ha poi parlato del suo nuovo singolo in collaborazione con Rkomi, “Vento sulla luna”, che sta riscuotendo grande successo, in radio e non solo. Intervista da “Il Secolo XIX”, “Nali” ha raccontato che “tutto è nato a marzo 2019 durante due giornate di scrittura con Dardust, che è un amico da tempo, e con Franco 126, conosciuto in quei giorni. Il vento sulla luna non esiste, il senso della canzone è racchiuso nel mantenere vivo quel senso di illusione che ci spinge verso il futuro. Volevo raccontare ciò che non si vede, ma che ci spinge ad andare avanti. Rkomi ha aggiunto ancora più ricchezza al brano”. In alcuni punti della canzone, tuttavia, emerge anche il lato più malinconico della cantante: “Mi piace essere festosa e colorata, ma non sono sempre così. ‘Vento sulla luna’ è anche questo: il video, girato in mezzo a un labirinto di palazzi in provincia di Milano, racconta diversi stati d’animo. Dentro c’è sentimento di solitudine che arriva addosso, nonostante si sia in una grande città circondata da tantissime persone che camminano veloci”.

ANNALISA E LA LAUREA IN FISICA

Non si è mai sentita una “cervellona”, Annalisa, ma nel suo percorso di vita e di crescita professionale campeggia anche una laurea in Fisica. Il titolo di studio, tuttavia, non l’ha allontanata dal canto e dalla sua passione viscerale per l’universo musicale e l’ex stella di Amici è felice della scelta compiuta a suo tempo. “Lavorando al programma ‘Tutta colpa di’ – ha rivelato sempre a ‘Il Secolo XIX’ – ho incontrato nuovamente tanti miei compagni di studi che oggi lavorano al Cern. Erano dei fenomeni e se lo meritano, io non ero così. È stato divertente, è come se avessi visto quello che sarebbe potuto capitarmi se non avessi preso la strada della musica. Posso dire che è andata bene così”. Eppure, quella laurea e quelle conoscenze approfondite l’hanno aiutata e l’aiutano tuttora nell’approcciare i problemi. “Mia madre ha fatto studi letterari, è un’insegnante di inglese, ha una cultura vastissima. Mio padre invece si è formato sulla matematica, è una mente più concentrata su un sapere specifico. Però, quando arrivano i problemi mia madre va fuori, mentre mio padre li mette in fila e li risolve uno dopo l’altro. Io sono come lui”.



