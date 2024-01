Annalisa: “Sanremo 2024? Emozionante provare con l’orchestra/ E spunta l’ipotesi del duetto con Elodie

Annalisa e il ritorno a Sanremo

All’inizio del Festival di Sanremo 2024 manca meno di un mese e per gli artisti in gara è già arrivato il momento di provare con l’orchestra. Un momento importante per ogni artista e che dà ufficialmente il via all’inizio dell’avventura sanremese. Tra le prime artiste ad affrontare la prima prova con l’orchestra c’è Annalisa che, dopo la prova, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai News confermando la grande emozione che si prova ogni volta che si prova con l’orchestra. “E’ andata molto bene. Abbiamo messo tutte le cosine a posto. E’ stato molto emozionante perché è la prima volta che lo canto dal vivo e con l’orchestra“, spiega l’artista.

“Il senso è se mi lasci i miei spazi, se mi lasci libera di essere come voglio, allora sono tua sinceramente. È un messaggio molto forte, che sentivo di dover far arrivare fuori da me. Questo brano non è nato per Sanremo, ma abbiamo avuto dopo l’idea che potesse essere il pezzo giusto”, aggiunge.

Annalisa: duetto con Elodie a Sanremo 2024?

Annalisa è ormai una veterana del Festival di Sanremo 2024. Nonostante abbia partecipato già diverse volte conferma di provare ogni volta un’emozione diversa. In attesa che arrivi la data ufficiale per l’inizio del Festival, secondo alcuni rumors, sul palco del Teatro Ariston, durante la serata dei duetti, accanto ad Annalisa potrebbe esserci l’amica Elodie.

Le due, nell’ultimo periodo, si sono avvicinate tantissimo e in occasione del lancio del disco di Annalisa, Elodie si è presentata con il fidanzato Andrea Iannone. Tra le due c’è stima, affetto e rispetto e non è escluso che, insieme, possano infiammare il Teatro Ariston durante la serata dei duetti del Festival 2024.











