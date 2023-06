Annalisa Scarrone, retroscena choc su Sanremo 2023/”Amadeus ha bocciato ‘Bellissima’…”

Festival di Sanremo 2023: Annalisa avrebbe potuto portare “Bellissima” all’Ariston

E’ frequente la tendenza a considerare format televisivi quasi tendenti alla perfezione, quasi come se le scelte dei professionisti al loro servizio – in quanto tali – siano un baluardo immune ad errori grossolani. Un esempio è forse il Festival di Sanremo; da decenni la kermesse canora italiana per eccellenza e trampolino di lancio per artisti dall’indubbio spessore. Eppure, è erroneo confondere la sua grandezza e influenza culturale con l’infallibilità delle scelte. Quanto emerge dall’ultima indiscrezione lanciata da The Pipol Tv – che chiama “in causa” Annalisa Scarrone – mette in evidenza proprio tale posizione.

Annalisa Scarrone, protagonista dell’attuale momento musicale con tormentoni che dominano classifiche e vendite, sarebbe infatti stata scartata dal Festival di Sanremo 2023 con il brano “Bellissima”. Questa l’indiscrezione clamorosa riportata dalla pagina Instagram e che avrebbe lasciato di stucco i fan dell’artista e non solo. In realtà, ci sarebbe poco di cui stupirsi. Con il senno di poi è lecito lo sconcerto, ma è altrettanto vero che le valutazioni preventive non possono subire la pretesa di risultare infallibili. Amadeus avrà avuto le sue buone ragioni per reputare “Bellissima” di Annalisa Scarrone non attinente alla competizione del Festival di Sanremo 2023, nonostante i numeri gli diano ampiamente torto.

Annalisa e il successo esplosivo di “Bellissima”: l’indiscrezione della bocciatura di Amadeus

Rivalendosi ad un gusto meramente soggettivo, è evidente quanto Annalisa Scarrone sia ormai da anni una garanzia tanto nel mercato discografico quanto nell’ambito radiofonico. A prescindere dal brano “Bellissima”, risulta effettivamente strano come Amadeus non abbia accolto la cantante tra i big del Festival di Sanremo 2023. Tra l’altro, la sua presenza sul palco dell’Ariston non sarebbe stata una novità; ben 4 volte ha avuto l’onore di stupire con la sua voce nella kermesse. Nel merito della canzone che sarebbe stata scartata – come racconta The Pipol Tv – desta ancora più stupore l’esito del brano dal punto di vista dei numeri. Tre volte disco di platino grazie a 300 mila copie vendute, senza considerare i numeri da capogiro tra streaming e riproduzione in radio.

Dunque, Annalisa Scarrone e “Bellissima” – come racconta The Pipol Tv – sarebbero state “estromesse” dal Festival di Sanremo 2023 da parte di Amadeus. Chiaramente, non si tratterebbe di una bocciatura ma semplicemente della necessità di selezionare un numero ridotto di big rispetto a quanti effettivamente tentano di accedere alla kermesse. Come si dice in questi casi, “errare è umano”; di certo non vi saranno dissapori tra il conduttore e la giovane artista. Anzi, stando ad altre indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, non è da escludere la presenza di Annalisa per la prossima edizione del Festival di Sanremo; magari proprio al fianco di Amadeus come co-conduttrice sulla falsariga di Elodie due edizioni fa.











