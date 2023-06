Grande Fratello, polemica per i casting a Roma/ “Provino gratuito ma bisogna pagare il biglietto d’ingresso”

Grande Fratello Vip, scoppia la polemica per i casting che si terranno a Roma

In attesa della prossima edizione del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, continuano i casting che quest’anno coinvolgono anche le persone non famose. Per l’ottava edizione del reality, Signorini ha infatti pensato ad un GF ‘misto’, che Vip e Nip all’interno della Casa di Cinecittà. Ecco perché continuano i provini, il prossimo dei quali è previsto per il 7 luglio.

È proprio il nuovo casting ad aver però dato il via ad una polemica. A sottolinearla è il sito Davidemaggio.it, ponendo l’accento su un fatto che ha fatto storcere il naso a molti. Nonostante il casting in questione sia gratis, come sempre accade in questi casi, per sostenerlo c’è comunque bisogno di pagare un biglietto di ingresso.

Grande Fratello, il casting è gratuito ma bisogna pagare il biglietto d’ingresso al parco: il costo

Ecco quanto scrive la fonte: “Il 7 luglio i provini itineranti faranno tappa a Roma (unica finora prevista nel Lazio), più precisamente nel parco divertimenti Cinecittà World. Ed è qui che la gratuità inizia a traballare. Garantita per rendere i provini accessibili a tutti, nel caso della tappa romana una piccola nota recita: ‘Il casting è gratuito. Per accedere al parco è necessario acquistare il biglietto di ingresso, acquistalo qui con lo sconto Grande Fratello!’ Sembra una presa in giro: il casting è gratuito ma per farlo bisogna pagare l’ingresso al parco.”. Il costo del biglietto per entrare a Cinecittà World e dunque sostenere poi il provino per il Grande Fratello è di 22 euro, un espediente questo che potrebbe sollevare non poche polemiche sul web.

