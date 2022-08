Annalisa/ Un’estate al top con Tropicana, look spregiudicato e…

Annalisa sempre più spregiudicata a Battiti Live 2022

Annalisa sempre più protagonista di quest’estate italiana all’insegna della musica. Questa sera, martedì 2 agosto, torna protagonista sul palco di Battiti Live, la proprio dove aveva presentato il nuovo brano Tropicana, per la prima volta. Grande curiosità attorno al look della cantante, che ha curato tutto nei minimi dettagli in questi ultimi mesi, come si evince da un profilo Instagram dove si mostra sempre più cool.

D’altra parte Annalisa è sempre stata un’artista estremamente affascinante, sia da un punto vista musicale che estetico. E le trasparenze spregiudicate che spiccano sui suoi canali social completano al meglio i contorni di un personaggio sempre più sulla cresta dell’onda. E chissà che questa sera, Annalisa, non sfoggi uno di quei maxi tacchi che hanno incantato i follower nelle scorse settimane.

Annalisa e Boomdabash, con Tropicana un traguardo importante

I fan più affezionati ad Annalisa, oltretutto, hanno evidenziato con entusiasmo alcuni cambiamenti estetici della cantante. Se fino a non molto tempo fa la ragazza sfoggiava un taglio medio, adesso le cose sono cambiate e la sua chioma si rivela extra long. Spicca come sempre il suo bel rosso ramato, il colore naturale che l’ha aiutata a contraddistinguersi nelle sue prime esperienze nel mondo della musica. Il talento e la capacità di portare valore sul palco e in sala di registrazione, poi, hanno fatto la differenza. Come Tropicana, la canzone con Boomdabash che viaggia ormai verso le dieci milioni di visualizzazioni su YouTube. Un altro traguardo importante.

