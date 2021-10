Annamaria Gallo, chi è moglie di Nino D’Angelo/ Amore nato da adolescenti, due figli

Nino D’Angelo, ospite di Domenica In nella puntata di domenica 17 ottobre, si racconta tra carriera e vita privata: al centro di quest’ultima la moglie Annamaria Gallo, con cui sta da tantissimo tempo, ma non molti sanno realmente chi è. La donna, infatti, non è mai stata coinvolta nel mondo dello spettacolo. Si dedica, infatti, a tempo pieno alla casa e ai figli. “È una d’altri tempi”. Così in passato l’ha definita il cantante.

Nino D'Angelo “Sono il poeta che non sa parlare”/ “A casa si spegneva la tv al tg...”

I due si sono conosciuti da adolescenti: lei aveva 12 anni, lui 15. “Siamo cresciuti insieme”, hanno in diverse occasioni raccontato. L’incontro avvenuto in un matrimonio in cui la ragazza era invitata, mentre al cantautore era stato affidato il compito di esibirsi. Da lì non si sono mai lasciati. La coppia è convolata a nozze da giovanissima, nel 1979. Poco dopo le gravidanze da cui sono nati i due figli, Antonio e Vincenzo. Il primogenito fa il regista. La vita della famiglia D’Angelo, tuttavia, non è stata sempre facile. Un episodio, in particolare, la costrinse ad “espatriare” da Napoli: un giorno qualcuno sparò alle finestre della loro casa. Nino scelse dunque di trasferirsi a Roma.

Nino D'Angelo: "La Camorra ha sparato contro casa mia"/ "Volevano i miei soldi"

Annamaria Gallo, chi è moglie di Nino D’Angelo: una donna riservata

Su chi è Annamaria Gallo, la moglie di Nino D’Angelo, dunque, non si sa molto. Una donna riservata, dedita alla famiglia e alla casa. Prima da mamma, ora da nonna: la coppia, infatti, ha quattro nipoti. Un matrimonio, dunque, senza dubbio felice. Nei film del cantautore, attore e regista compare spesso il nome dell’amata.

A dare una mano a Nino D’Angelo nel corso della sua carriera, inoltre, fu proprio il padre della moglie Annamaria Gallo. L’uomo era, infatti, un autore di canzoni e lo iscrisse ad un festival amatoriale. Successivamente suoceri e genitori, tramite un aiuto economico rilevante, gli diedero la possibilità di incidere un 45 giri. “A storia mia – o’ scippo” vendette ben 50 mila copie.

Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo hanno litigato per Livio Cori?/ Spunta Anna Tatangelo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA