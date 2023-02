Annamaria Gallo, moglie Nino D’Angelo/ Lui: “non ho mai visto niente di più bello”

Annamaria Gallo e Nino D’Angelo: il primo incontro da giovanissimi

Annamaria Gallo è la moglie di Nino D’Angelo. Un grande amore quello nato tra i due con il cantautore che ha sempre speso parole di grandissimo affetto per la donna della sua vita. I due si sono conosciuti giovanissimo grazie al papà della ragazza come ha rivelato proprio il cantautore napoletano in una intervista rilasciata al settimanale Gente: “io avevo 17 anni e lei solo 12. Cantavo ai matrimoni, lei mi venne incontro, non disse nulla, ma aveva una tale grazia che pensai: ‘Non ho mai visto niente di più bello, non so come e quando, ma la sposerò…'”. Nonostante la differenza d’età, tra i due è stato amore a prima vista con il cantante che per viversela decise di fare la cosiddetta “fuitina”.

Il 25 luglio del 1979 la coppia si è sposata, ma in realtà al matrimonio erano in tre visto che la ragazza era il dolce attesa del loro primo figlio. Proprio il giorno del matrimonio è arrivata con tanto di pancino in bella vista essendo al sesto mese di gravidanza. La Curia di Napoli non era favorevole al matrimonio, ma nonostante tutto il cantante convinse un parrocco della periferia di Napoli che decise di unirli in matrimonio.

Annamaria Gallo e Nino D’Angelo: insieme da 40 anni

La storia d’amore tra Annamaria Gallo e Nino D’Angelo dura oramai da 40 anni e insieme hanno superato tantissimi momenti difficili. Proprio l’artista napoletano in passato ha sofferto di depressione e, grazie all’aiuto e al supporto della moglie, è riuscito a salvarsi. “Ne sono uscito grazie all’aiuto delle persone più care, mia moglie e i miei due figli”, ha confessato il cantante ospite di Mara Venier a Domenica in. La presenza di Annamaria è stata sempre una costante nella vita dell’artista che, dalle pagine di Panorama, ha ammesso: “io ero uno scugnizzo, significa uno che sa vivere, quindi una persona che affronta tutto. Mia moglie? Le sono sempre stato fedele. Tanto a lei, quanto alla mia Napoli”.

Non solo, parlando proprio dell’amore per la sua Annamaria ha aggiunto: “da adulti il nostro amore è ancora più bello, ha sottolineato Nino D’Angelo. Attualmente chiedo più spesso del solito ad Annamaria come stia. Le dico sempre che devo morire prima di lei, perché senza Annamaria io non sarei nessuno”.











