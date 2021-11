Annamaria Gallo, moglie Nino D’Angelo/ “Per lei ho lasciato Napoli”

Annamaria Gallo è la donna che, da anni, vive accanto a Nino D’Angelo. Quello tra l’artista napoletano e la moglie è un amore bello, intenso, puro e vero nato quando entrambi erano giovanissimi. La coppia sta insieme da 42 anni e ha costruito una famiglia che rappresenta la grande ricchezza di Nino D’Angelo che oggi, sabato 13 novembre, è ospite di Verissimo. I due si sono conosciuti grazie al padre di Annamaria: “il professor Vincenzo Gallo, mi ha preso dalla strada e mi ha portato a casa sua. Io però gli feci uno sgarbo perché di nascosto mi innamorai della figlia e scappammo insieme!”, ha raccontato Nino a Domenica In.

Tra i due, così, nacque un grande amore che dura ancora oggi e che ha sempre dato a Nino D’Angelo la serenità per affrontare anche i momenti più difficili della vita. “Ho trovato la donna della vita e non mi ha mai dato problemi. Quando sono stato male con la depressione non mi ha mai mollato!”, ha aggiunto Nino ai microfoni di Mara Venier.

Annamaria Gallo, Nino D’Angelo: la prova d’amore dell’artista

Per amore della moglie Annamaria, Nino D’Angelo ha scelto di lasciare Napoli. A svelare il motivo che ha spinto Annamaria Gallo e volersi trasferire è stato lo stesso artista ai microfoni di Verissimo nella puntata in onda il 13 novembre. La decisione è arrivata quando alcuni spari hanno invaso la vita di D’Angelo.

“Hanno sparato dentro casa mia perché volevano i soldi: è stata un’estorsione, una cosa vomitevole. Più che spaventato, mi sono offeso perché non avevo preso niente a nessuno e ho sempre aiutato chi aveva bisogno”, ha raccontato. “Mia moglie invece ha avuto molta paura ed è stata lei a voler cambiare città. E io non potevo perdere la mia famiglia”, ha concluso.

