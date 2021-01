Annamaria, mamma Stefania Orlando/ Sorpresa al GF Vip? “Lei mi ha sempre sostenuta”

Non è stata una settimana facile per Stefania Orlando. Dopo aver saputo dell’ulteriore prolungamento del Grande Fratello Vip (e degli attacchi dell’ex marito Andrea Roncato), ha infatti vissuto nella Casa un momento di forte crisi, durante il quale ha anche pensato di andare via e abbandonare definitivamente il gioco. È proprio per darle sostegno e incoraggiarla a continuare che questa sera, nel corso della nuova diretta del GF, arriva per lei una sorpresa, una persona molto cara ed importante che potrebbe essere la sua mamma, Annamaria. Finora la donna non ha mai fatto il suo ingresso nella Casa ma è intervenuta per la figlia con una telefonata, durante la quale le ha manifestato tutto il suo orgoglio e l’amore che le lega. Annamaria ha da poco compiuto 86 anni, proprio durante la permanenza di Stefania nella Casa.

Stefania Orlando rivede la mamma Annamaria al Grande Fratello Vip?

Stefania Orlando ha speso per sua madre Annamaria parole di grande amore in questi mesi al Grande Fratello Vip 5. “Mamma è stata sempre molto dolce, molto chioccia e sempre presente. – ha raccontato la Orlando, per poi aggiungere – È sempre stata tanto premurosa con me. Lei non mi ha mai fatto mancare il suo appoggio, non mi ha mai giudicata, anche nell’adolescenza.” Inoltre ha raccontato: “Ero una ragazza molto timida e insicura, lei ha sempre cercato di aiutarmi in questo. Ma anche nelle mie scelte lavorative, mi ha sempre sostenuto anche quando mio padre non era d’accordo e non mi faceva uscire.” Che stasera arrivi nella Casa per ‘abbracciarla’ proprio la signora Annamaria?



© RIPRODUZIONE RISERVATA